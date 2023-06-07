94 депутата Рийгикогу потребовали создания спецтрибунала для руководства РФ

Член комиссии Рийгикогу по иностранным делам Ээрик-Нийлес Кроссь (Партия реформ) передал сегодня на рассмотрение парламента от имени 94 депутатов проект заявления, в котором содержится требование о привлечении к ответственности лиц, связанных с преступной военной агрессией против Украины.
Депутаты требуют привлечь к ответственности тех, кто планировал агрессию, подстрекал к ней, занимался ее подготовкой и претворением в жизнь, а также призывают создать под эгидой ООН международный специальный трибунал.
Парламентарии в проекте заявления подчеркивают, что война Российской федерации против Украины является со времен Второй мировой войны самым жестоким агрессивным актом в Европе, что требует адекватного правового реагирования. По их словам, военная агрессия является самым тяжелым преступлением среди совершенных в Украине, а также является первопричиной всех других преступлений, зафиксированных в рамках этой войны, поэтому привлечение к ответственности виновных в этой агрессии является обязанностью всего международного сообщества.
«Вдобавок к привлечению к ответственности виновных в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях, обязанностью государств мира является и личное привлечение к ответственности планировщиков, организаторов, подстрекателей и исполнителей», - гласит проект заявления.
Согласно документу, преступление агрессии совершается по существу руководством государства, при этом уже в Нюрнбергской хартии были согласованы принципы, что руководители агрессивной войны, ее организаторы, зачинщики и сподвижники, те, кто участвовал в составлении военных планов или их исполнении, ответственны за все деяния, которые были совершены в ходе реализации этих планов, вне зависимости от того, кто это делал физически.
«Без суда над виновными в преступлении военной агрессии невозможно добиться справедливого и прочного мира как в Украине, так и во всей Европе», - считают подписавшие проект заявления депутаты. По их словам, под эгидой Генассамблеи ООН для руководства Российской Федерации должен быть создан международный специальный трибунал.
Согласно проекту заявления, создание и начало работы специального международного трибунала по делу о преступной агрессии против Украины Рийгикогу считает нужным сделать приоритетом во внешнеполитической деятельности Эстонии.
Депутаты Рийгикогу в проекте заявления призывают правительство и президента поднимать этот вопрос на всех встречах с правительствами других стран, во всех международных организациях, членом которых является Эстония, и на всех международных форумах, в которых участвует Эстония, а также усилить сотрудничество с правительством Украины в расследовании преступления агрессии и привлечении преступников к ответственности.
«Рийгикогу призывает правительства и парламенты стран мира, особенно - государств-союзников Эстонии, актвино поддержать создание международного специального трибунала под эгидой Генассамблеи ООН», - подчеркивается в проекте заявления.
Рийгикогу с начала прошлого года сделал уже шесть заявлений и одно обращение с осуждением России и выражением поддержки Украине. Среди прочего, Рийгикогу признал действия российской армии в ходе агрессивной войны в Украине геноцидом украинского народа, назвал российский режим террористическим, а Российскую Федерацию - государством, поддерживающим терроризм, которому нужно дать единый отпор. Также Рийгикогу поддержал создание в Гааге Европейским союзом Центра расследования преступления агрессии, призвал государства мира вносить всяческий вклад в работу этого центра и продолжать предпринимать усилия по созданию международного специального трибунала.
17 мая 2023 года 95 депутатов Рийгикогу представили заявление в поддержку желания вступить Украины в НАТО, что стало бы единственным путем к построению базирующегося на четких правилах миропорядка, прочному миру и обеспечению безопасности европейских демократических государств.