94 депутата Рийгикогу потребовали создания спецтрибунала для руководства РФ

Депутаты требуют привлечь к ответственности тех, кто планировал агрессию, подстрекал к ней, занимался ее подготовкой и претворением в жизнь, а также призывают создать под эгидой ООН международный специальный трибунал.

Парламентарии в проекте заявления подчеркивают, что война Российской федерации против Украины является со времен Второй мировой войны самым жестоким агрессивным актом в Европе, что требует адекватного правового реагирования. По их словам, военная агрессия является самым тяжелым преступлением среди совершенных в Украине, а также является первопричиной всех других преступлений, зафиксированных в рамках этой войны, поэтому привлечение к ответственности виновных в этой агрессии является обязанностью всего международного сообщества.

«Вдобавок к привлечению к ответственности виновных в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях, обязанностью государств мира является и личное привлечение к ответственности планировщиков, организаторов, подстрекателей и исполнителей», - гласит проект заявления.

Согласно документу, преступление агрессии совершается по существу руководством государства, при этом уже в Нюрнбергской хартии были согласованы принципы, что руководители агрессивной войны, ее организаторы, зачинщики и сподвижники, те, кто участвовал в составлении военных планов или их исполнении, ответственны за все деяния, которые были совершены в ходе реализации этих планов, вне зависимости от того, кто это делал физически.