Известного эстонского диджея обвиняют в изнасиловании

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет 40-летнего мужчину в том, что в мае 2022 года в пайдеском баре он изнасиловал женщину. «На предварительном заседании было определено время заседаний. Суд решит, будет процесс открытым или закрытым», – сказал советник по связям с общественностью прокуратуры Каури Синкевичус.