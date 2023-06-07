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Известного эстонского диджея обвиняют в изнасиловании

Rus.Postimees
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Изнасилование. Фото иллюстративное.
Изнасилование. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Прокуратура начала уголовное производство в отношении известного эстонского музыкального продюсера и диджея по статье, предусматривающей изнасилование. Уголовное дело обсудили в Пайдеском доме правосудия.

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет 40-летнего мужчину в том, что в мае 2022 года в пайдеском баре он изнасиловал женщину. «На предварительном заседании было определено время заседаний. Суд решит, будет процесс открытым или закрытым», – сказал советник по связям с общественностью прокуратуры Каури Синкевичус.

Позже пресс-секретарь Пярнуского уездного суда Хеди Таммелехт сообщила, что суд решил объявить слушание по этому делу полностью закрытым. «Также принят в производство гражданский иск потерпевшей о возмещении нематериального ущерба», – добавила она.

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