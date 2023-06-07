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Известны последние данные о состоянии вратаря ПСЖ, получившего серьезную черепно-мозговую травму

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Болельщики выражают поддержку голкиперу ПСЖ Серхио Рико.
Болельщики выражают поддержку голкиперу ПСЖ Серхио Рико. Фото: Michel Euler

В состоянии вратаря парижского клуба ПСЖ Серхио Рико, который находится в реанимации больницы Вирхен-дель-Росио в Севилье, наметилась положительная динамика, сообщают СМИ.

Сообщается, что Рико уже не вводят седативные препараты, но его состояние, в целом, остается тяжелом.

Напомним, 29-летний испанец 28 мая попал в больницу после того, как получил удар в голову от лошади. У Серхио Рико было диагностировано кровоизлияние в мозг.

Рико в минувшем сезоне был номинально третьим голкипером «ПСЖ». В кампании-2022/2023 он не провел ни одного матча за столичный клуб Франции.

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