Известны последние данные о состоянии вратаря ПСЖ, получившего серьезную черепно-мозговую травму

Сообщается, что Рико уже не вводят седативные препараты, но его состояние, в целом, остается тяжелом.

Напомним, 29-летний испанец 28 мая попал в больницу после того, как получил удар в голову от лошади. У Серхио Рико было диагностировано кровоизлияние в мозг.