«Длинные очереди могут закончиться эпидемией»: на латвийско-российской границе растут горы мусора

На границе людям приходится стоять в очереди несколько дней, а кучи мусора на обочинах продолжают расти, сообщили вчера по Латвийскому радио.

Вчера у погранперехода стояла очередь из грузовиков, легковых автомобилей и автобусов длиной около километра. Учитывая большой поток людей и долгое время ожидания, туалетов и мусорных баков установлено слишком мало.

«Мы разговаривали с Латвийской дорожной администрацией, обсуждали и спорили с ними, что для очистки обочин необходимы договоры на уборку. Длинные очереди, которые возникают летом, могут закончиться эпидемией», - сказала заместитель председателя Лудзенской краевой думы Инара Силицка LSM.

По ее словам, местное самоуправление общалось с представителями ответственных министерств и компетентных органов, но управление отходами в приграничной зоне не улучшилось.

«Для решения этой проблемы нужны не глобальные ресурсы, а интерес компетентных органов», - считает Силицка.

Сейчас самый большой поток пересекающих границу составляют сезонные рабочие из Молдовы, направляющиеся в Россию, особенно перед погранпереходом Гребнево.

По словам волонтера Инесе Зиемане-Киченко, ситуация плохая. «Вы видели - вокруг ходит не менее ста человек, они должны где-то сидеть, куда-то выбрасывать мусор. Куда? Контейнеры у нас есть - два контейнера - заполняются за два дня. Но куда нам его [мусор] складывать оставшиеся пять дней?» - спросила волонтер.