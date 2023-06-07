«Длинные очереди могут закончиться эпидемией»: на латвийско-российской границе растут горы мусора

Недстаточное количество мусорных баков и туалетов на контрольно-пропускном пункте Гребнево вызывает у местных жителей опасение распространения инфекционных заболеваний, сообщает Латвийская национальная телерадиовещательная компания (LSM).
На границе людям приходится стоять в очереди несколько дней, а кучи мусора на обочинах продолжают расти, сообщили вчера по Латвийскому радио.
Вчера у погранперехода стояла очередь из грузовиков, легковых автомобилей и автобусов длиной около километра. Учитывая большой поток людей и долгое время ожидания, туалетов и мусорных баков установлено слишком мало.
«Мы разговаривали с Латвийской дорожной администрацией, обсуждали и спорили с ними, что для очистки обочин необходимы договоры на уборку. Длинные очереди, которые возникают летом, могут закончиться эпидемией», - сказала заместитель председателя Лудзенской краевой думы Инара Силицка LSM.
По ее словам, местное самоуправление общалось с представителями ответственных министерств и компетентных органов, но управление отходами в приграничной зоне не улучшилось.
«Для решения этой проблемы нужны не глобальные ресурсы, а интерес компетентных органов», - считает Силицка.
Сейчас самый большой поток пересекающих границу составляют сезонные рабочие из Молдовы, направляющиеся в Россию, особенно перед погранпереходом Гребнево.
По словам волонтера Инесе Зиемане-Киченко, ситуация плохая. «Вы видели - вокруг ходит не менее ста человек, они должны где-то сидеть, куда-то выбрасывать мусор. Куда? Контейнеры у нас есть - два контейнера - заполняются за два дня. Но куда нам его [мусор] складывать оставшиеся пять дней?» - спросила волонтер.
«Мусор выбрасывают в кусты, оставляют возле контейнеров или просто возле машин. Утром просыпаемся - первое, что мы видим, мусорные пакеты, мусорные пакеты, мусорные пакеты. Мы закапываемся в мусор», - пояснила Зиемане-Киченко.
Дела обстоят плохо и с туалетами. Шесть из них были установлены самими волонтерами.
«Этих туалетов недостаточно, они так быстро заполняются. Теперь люди ходят в кусты, за туалет, везде. Во время смены нас двое, помимо общения с людьми, нам постоянно приходится убирать мусор и туалеты», - рассказала Зиемане-Киченко.
Украинка Анастасия, которая хочет добраться до Харькова, стоит в очереди на погранпереходе вторые сутки.
«Это совсем нечеловечно. Мы спим и едим, мы все это видим», - сказала она, сидя на своем чемодане в окружении кучи мусора.
«Кажется, уже две недели мусор никто не убирал. Многие люди продолжают добавлять мусор к кучам. Не думаю, что кто-то будет его убирать. Запах ужасный. Издалека видно, что это неэстетично. Бесчеловечно. Такой грязи мы нигде не видели при пересечении границы», - рассказала украинка.
Виктор из Молдовы ждет пересечения границы в автомобильной очереди. «Я лежу здесь и очень волнуюсь. Хорошо, что нет крыс, иначе мы были бы на грани экологической катастрофы. Таких очередей никто не ожидал, ситуация немыслимая», - сказал Виктор.
В Государственной земельной службе заявили, что уже увеличили количество контейнеров и частоту их опорожнения по сравнению с прошлым годом, добавив, что их возможности ограничены.
В письменном ответе представителя Ассоциации автодорог Латвии Иевы Ниедры сообщается, что новый договор на управление контейнерами для мусора, обслуживание туалетов и уборку обочин вступит в силу 4 июля.