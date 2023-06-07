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Этот хутор на острове Муху понравится даже капризной городской даме

rus.postimees.ee
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Хутор на острове Муху.
Хутор на острове Муху. Фото: city24.ee

На острове Муху продается хутор, история которого восходит к концу девятнадцатого века!

Дом был построен в 1928 году, а капитально отремонтирован в 2016-м. На первом этаже находится просторная кухня-гостиная, в центре которой установлена печь NunnaUuni, хорошо сохраняющая тепло, и дровяная плита со стороны кухни. Также на первом этаже есть душ и туалет.

Хутор на острове Муху.
Хутор на острове Муху. Фото: city24.ee

На втором этаже расположена очень уютную спальню с мансардным окном и смежную с ней комнату, которую можно использовать и как вторую спальню, и как домашний офис. Перед домом есть крытая терраса, на которой так приятно пить утренний кофе.

В 2021 году завершена постройка домика с террасой и баней, который хорошо подойдет для приема гостей. Дом построен из высококачественного клееного бруса. На участке есть хозяйственные постройки для хранения дров и садового инвентаря.

Хутор на острове Муху.
Хутор на острове Муху. Фото: city24.ee

С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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