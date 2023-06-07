Еврокомиссия недовольна созданием в Польше спецоргана по «российскому влиянию»

Процедура была запущена несмотря на то, что президент Анджей Дуда пообещал на прошлой неделе представить поправки в законодательство, поскольку создание по только что принятому закону расследующего «российское влияние» органа раскритиковали как Европейский союз, так и США.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сказал, что Еврокомиссия решила запустить процедуру устранения нарушений и что в Варшаву будет направлено соответствующее официальное уведомление.

Офииальной задачей созданной в Польше комиссии является выявление граждан, которые могли попасть под влияние России.

Согласно закону, который Дуда подписал на прошлой неделе, осужденные по соответствующей статье граждане не допускаются к работе на государственных должностях, связанных с государственными финансами и секретной информацией, сроком на десять лет.

По оценке критиков закона, речь идет о мерах правящих консерваторов, которые за несколько месяцев до парламентских выборов могут быть нацелены против лидера оппозиции Дональда Туска.

Партия Туска даже начала называть принятый закон «Законом Туска».

Евросоюз выразил 6 июня в связи с созданием этой комиссии озабоченность, власти США, в свою очередь, ранее указали, что новый закон может использоваться в Польше для блокирования кандидатур оппозиционных политиков.

Дуда заявил 2 июня, что подпишет поправку в закон, которая не позволит комиссии самой устанавливать наказания попавшим под расследование лицам. Комиссия сможет лишь сделать заявление, что рассматриваемое лицо может находиться под влиянием России, поэтому нельзя гарантировать, что оно честно работает в общественных интересах.

Дуда также выразил пожелание, чтобы комиссия состояла бы из экспертов, а не из депутатов нижней палаты парламента или из сенаторов.