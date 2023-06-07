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Пропавший в Таллинне 14-летний Давид нашелся

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Arvo Meeks

В четверг, 7 июня, полиция обратилась за помощью в поисках 14-летнего Давида, пропавшего в районе Пыхья-Таллинн. Предполагалось, что мальчик мог находиться в центре города. 

В среду его близкий родственник обратился в полицию и сообщил, что Давид не вернулся в свой дом в районе Пыхья-Таллинн и что его мобильный телефон отключен. Была информация, что он может находиться в центре Таллинна.

Поздно вечером в четверг пресс-служба полиции сообщила, что им поступил звонок от бдительного прохожего, который заметил на улице молодого человека, похожего на пропавшего Давида.

Чуть позже патруль отыскал Давида. С ним все в порядке.

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