Пропавший в Таллинне 14-летний Давид нашелся

В четверг, 7 июня, полиция обратилась за помощью в поисках 14-летнего Давида, пропавшего в районе Пыхья-Таллинн. Предполагалось, что мальчик мог находиться в центре города.
В среду его близкий родственник обратился в полицию и сообщил, что Давид не вернулся в свой дом в районе Пыхья-Таллинн и что его мобильный телефон отключен. Была информация, что он может находиться в центре Таллинна.
Поздно вечером в четверг пресс-служба полиции сообщила, что им поступил звонок от бдительного прохожего, который заметил на улице молодого человека, похожего на пропавшего Давида.
Чуть позже патруль отыскал Давида. С ним все в порядке.