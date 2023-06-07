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Сюжет как в плохом криминальном триллере: не имеющего долгов предпринимателя притесняет судебный исполнитель

Кадри Таммепуу
, журналист
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Предприниматель Пирко Палу стоит перед зданием Суур-Вески 20. Его ссора с судебным исполнителем Раннаром Лийтмаа началась именно в квартирном товариществе этого дома на берегу реки Пярну, где одна из компаний Палу предлагала услуги по обслуживанию.
Предприниматель Пирко Палу стоит перед зданием Суур-Вески 20. Его ссора с судебным исполнителем Раннаром Лийтмаа началась именно в квартирном товариществе этого дома на берегу реки Пярну, где одна из компаний Палу предлагала услуги по обслуживанию. Фото: Mailiis Ollino

В лапы судебного исполнителя может попасть не только должник, но и предприниматель не имеющий долгов, а выбраться из них непросто, когда представитель власти жонглирует статьями закона, как циркач булавами. Надзор при этом совершенно беззубый.

Общественная власть должна служить народу честно и беспристрастно, не тратя слишком много денег налогоплательщиков и времени чиновников, считает пярнуский предприниматель Пирко Палу, который, по его словам, стал объектом нездорового интереса со стороны представителя государства. «Я не должник, но вот уже полтора года испытываю жестокое притеснение в своей профессиональной деятельности с тех пор, как начал мешать бизнесу с недвижимостью семьи судебного исполнителя Раннара Лийтмаа. Поэтому Лийтмаа пытался наказать меня выдуманными заявлениями о преступлении, заявлениями в полицию и прокуратуру, жалобой в Налоговый и таможенный департамент, мы судились, некоторые споры и до сих пор не завершены», – перечисляет он инструменты, примененные судебным исполнителем.

Палу и Лийтмаа познакомились более десяти лет назад. В прошлом общались семьями, ходили на совместные мероприятия до роковой ссоры. «Я прямолинеен и не терплю бесчестного поведения, но именно это не нравится Лийтмаа», – говорит предприниматель.

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