Сюжет как в плохом криминальном триллере: не имеющего долгов предпринимателя притесняет судебный исполнитель

Общественная власть должна служить народу честно и беспристрастно, не тратя слишком много денег налогоплательщиков и времени чиновников, считает пярнуский предприниматель Пирко Палу, который, по его словам, стал объектом нездорового интереса со стороны представителя государства. «Я не должник, но вот уже полтора года испытываю жестокое притеснение в своей профессиональной деятельности с тех пор, как начал мешать бизнесу с недвижимостью семьи судебного исполнителя Раннара Лийтмаа. Поэтому Лийтмаа пытался наказать меня выдуманными заявлениями о преступлении, заявлениями в полицию и прокуратуру, жалобой в Налоговый и таможенный департамент, мы судились, некоторые споры и до сих пор не завершены», – перечисляет он инструменты, примененные судебным исполнителем.