Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 7 июня: сценарии «зеленого поворота», профориентация в Нарвской государственной гимназии, дипломные работы выпусников Академии художеств и лекарственные травы св.Хильдергарды
Сегодня в выпуске:
- Эстония все ближе к «зеленому повороту»: какие сценарии сокращения углеродного следа и перехода на более экологически чистое производство предлагают ученые, выяснял наш корреспондент
- Коротко по стране: почему потребление алкоголя не снижается, как нужно себя вести и что нельзя с собой брать на пляж, к какому элитному виду спорта могут приобщиться простые жители Южной Эстонии
- Реформа школьного образования в Нарве идет полным ходом. Старые школы будут закрываться, вместо них начнут работу новые. Нарвская Государственная гимназия предлагает новый подход к образованию, расширяя контакты с представителями самых разных сфер жизни
- Студенты и выпускники Эстонской академии художеств представили свое творчество в рамках традиционной выставки дипломных и курсовых работ. С новыми веяниями в живописи, архитектуре, моде и других видах искусства знакомилась наша корреспондент
- Международная панорама: новый случай массового расстрела в США, папа Римский ФРанциск отправился на операцию и сколько весит самый крупный в мире рубин, выставленный на аукцион?
- Городское садоводство и огороды в спальных районах - кто и зачем этим занимается? Какие растения выращивают поблизости от стен Старого города, выясняла наша съемочная группа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 7 июня.