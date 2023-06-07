«Новости в 7» за 7 июня: сценарии «зеленого поворота», профориентация в Нарвской государственной гимназии, дипломные работы выпусников Академии художеств и лекарственные травы св.Хильдергарды

Сегодня в выпуске:

- Эстония все ближе к «зеленому повороту»: какие сценарии сокращения углеродного следа и перехода на более экологически чистое производство предлагают ученые, выяснял наш корреспондент

- Коротко по стране: почему потребление алкоголя не снижается, как нужно себя вести и что нельзя с собой брать на пляж, к какому элитному виду спорта могут приобщиться простые жители Южной Эстонии

- Реформа школьного образования в Нарве идет полным ходом. Старые школы будут закрываться, вместо них начнут работу новые. Нарвская Государственная гимназия предлагает новый подход к образованию, расширяя контакты с представителями самых разных сфер жизни

- Студенты и выпускники Эстонской академии художеств представили свое творчество в рамках традиционной выставки дипломных и курсовых работ. С новыми веяниями в живописи, архитектуре, моде и других видах искусства знакомилась наша корреспондент

- Международная панорама: новый случай массового расстрела в США, папа Римский ФРанциск отправился на операцию и сколько весит самый крупный в мире рубин, выставленный на аукцион?

- Городское садоводство и огороды в спальных районах - кто и зачем этим занимается? Какие растения выращивают поблизости от стен Старого города, выясняла наша съемочная группа.