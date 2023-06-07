Анализ ⟩ Как мошенники играют на эмоциях людей, чтобы выманить деньги?

В начале недели Postimees писал, что иностранец потребовал у пожилой женщины 500 евро наличными за то, что она якобы поцарапала его машину на парковке магазина в Виймси. По словам женщины, она не задела машину, и на ее транспортном средстве не было никаких следов происшествия. Однако она согласилась заплатить иностранцу несколько сотен евро. Как ему удалось так повлиять на нее?
Наверное, каждый человек понимает, что, даже если он стал виновником ДТП, он не обязан возмещать ущерб наличными на месте. Тем более, если он сомневается в том, причастен ли к нанесению вмятин/царапин. В тревожной ситуации люди думают иначе, чем в спокойной ситуации, например, читая газету за чашкой кофе. При тревоге в организме выделяются гормоны стресса, и тело напрягается. Мошенники знают об этом и злостно этим пользуются.