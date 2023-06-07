Анализ ⟩ Как мошенники играют на эмоциях людей, чтобы выманить деньги?

Наверное, каждый человек понимает, что, даже если он стал виновником ДТП, он не обязан возмещать ущерб наличными на месте. Тем более, если он сомневается в том, причастен ли к нанесению вмятин/царапин. В тревожной ситуации люди думают иначе, чем в спокойной ситуации, например, читая газету за чашкой кофе. При тревоге в организме выделяются гормоны стресса, и тело напрягается. Мошенники знают об этом и злостно этим пользуются.