Распространяются сообщения о подрыве трубопровода, предназначенного для перекачки аммиака

По версии ведомства, трубопровод подорвали вечером 5 июня в районе села Масютовка. Пресс-служба Минобороны утверждает, что в результате «террористического акта» пострадали мирные жители. Сколько их, не уточняется. Отдельно ведомство подчеркивает, что российские военные в результате произошедшего не пострадали.

«В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории», - добавляет Минобороны.

Ранее в российских СМИ распространилось видео, как утверждалось, с места подрыва трубопровода.

Власти Украины заявление Минобороны РФ пока не комментировали.