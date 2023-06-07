Распространяются сообщения о подрыве трубопровода, предназначенного для перекачки аммиака

Минобороны РФ обвинило «украинскую диверсионно-разведывательную группу» в подрыве в Харьковской области трубопровода «Тольятти - Одесса», предназначенного для перекачки аммиака.
По версии ведомства, трубопровод подорвали вечером 5 июня в районе села Масютовка. Пресс-служба Минобороны утверждает, что в результате «террористического акта» пострадали мирные жители. Сколько их, не уточняется. Отдельно ведомство подчеркивает, что российские военные в результате произошедшего не пострадали.
«В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории», - добавляет Минобороны.
Ранее в российских СМИ распространилось видео, как утверждалось, с места подрыва трубопровода.
Власти Украины заявление Минобороны РФ пока не комментировали.
5 июня глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские войска в ходе обстрела повредили трубопровод, в результате чего произошла его разгерметизация. На следующий день глава администрации заявил, что утечка аммиака была «относительно незначительной», поскольку на станции сработали предохранительные клапаны. Вечером 6 июня Синегубов сообщил об очередном обстреле трубопровода. По его словам, утечки тогда обнаружено не было.