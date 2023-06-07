Лукашенко помиловал Софью Сапегу. Она уехала в Россию к отцу

Губернатор Олег Кожемяко написал в своем телеграм-канале, что «наша землячка Софья Сапега получила уникальный шанс начать жизнь заново». Как он утверждает, она оказалась на свободе после его обращения к Лукашенко. «Указ о помиловании Александр Григорьевич подписал сразу после нашей встречи», - написал Кожемяко.

«Софья летит домой, к семье», - добавил губернатор.

Сапегу из исправительной колонии №4 в Гомеле передали делегации из Приморского края, возглавляемой Кожемяко, сообщило агентство БЕЛТА. Глава российского региона опубликовал видео, на котором девушка выходит из проходной колонии. На этом видео он сам предлагает Сапеге поблагодарить Лукашенко.

«Спасибо большое Александру Григорьевичу - хотя бы за возможность снова видеть свою семью и вернуться домой», - соглашается Сапега.

Белорусский президент ранее не давал ей повода для благодарности. В январе этого года комиссия по помилованию при Лукашенко уведомила Сапегу о том, что ее ходатайство о помиловании отклонено.

Помилование вместо передачи

После этого рассматривался вопрос о передаче 25-летней девушки, осужденной за участие в работе оппозиционного телеграм-канала, в Россию для отбывания наказания в российской колонии. Об этом просили родители девушки. О передаче Сапеги в Россию договорились с ее согласия генеральные прокуратуры России и Беларуси.