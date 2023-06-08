Ушел из дома попечения и не вернулся: полиция разыскивает 88-летнего Бориса

В среду вечером Борис ушел из дома попечения и не вернулся.

Борис может передвигаться по Харьюмаа и Таллинну. Пока что поиски пропавшего не увенчались успехом.

Борис высокого роста, крепкого телосложения. Покидая дом попечения, он мог быть одет в рубашку темного цвета, темные спортивные штаны и темную обувь. В руке у Бориса была маленькая черная поясная сумка.