Ушел из дома попечения и не вернулся: полиция разыскивает 88-летнего Бориса

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 88-летнего Бориса, пропавшего без вести в Кейла.
В среду вечером Борис ушел из дома попечения и не вернулся.
Борис может передвигаться по Харьюмаа и Таллинну. Пока что поиски пропавшего не увенчались успехом.
Борис высокого роста, крепкого телосложения. Покидая дом попечения, он мог быть одет в рубашку темного цвета, темные спортивные штаны и темную обувь. В руке у Бориса была маленькая черная поясная сумка.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном месте нахождения Бориса, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.