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Ушел из дома попечения и не вернулся: полиция разыскивает 88-летнего Бориса

rus.postimees.ee
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Борис.
Борис. Фото: PPA

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 88-летнего Бориса, пропавшего без вести в Кейла.

В среду вечером Борис ушел из дома попечения и не вернулся.

Борис может передвигаться по Харьюмаа и Таллинну. Пока что поиски пропавшего не увенчались успехом.

Борис высокого роста, крепкого телосложения. Покидая дом попечения, он мог быть одет в рубашку темного цвета, темные спортивные штаны и темную обувь. В руке у Бориса была маленькая черная поясная сумка.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном месте нахождения Бориса, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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