Министр культуры: заявление вице-канцлера не было со мной согласовано, Русский театр нам нужен

«Перемены были необходимы. Что касается вице-канцлера и системы управления Министерством культуры, то канцлеру еще раньше предложили сократить одну должность вице-канцлера», - сказала министр культуры Хейди Пурга и добавила, что на это решение повлияли и заявления Раудсеппа, которые он сделал в СМИ.

«Выражение личного мнения абсолютно допустимо, но необходимо учитывать ответственность чиновника перед сферой. Недопустимо идти в СМИ с решениями по культурной политике без согласования с министерством», - сказала Пурга. Она добавила, что если целью вице-канцлера была дискуссия, то почему это не было сделано раньше, ведь вопрос финансирования театров поднимался давно, а закон уже принят.

«Нынешний руководитель Русского театра Светлана Янчек очень хорошо управляет театром. Число зрителей растет, растет и число разнообразных постановок», - считает министр культуры. Она добавила, что у государства есть обязанность предоставлять и русскоязычному населению возможность ходить на культурные мероприятия. По ее мнению, роль Русского театра сейчас возросла, потому что российские труппы больше не гастролируют по Эстонии.

«Я не думаю, что нам нужно принимать такие радикальные решения в отношении Русского театра. Он на правильном пути», - заключила Пурга.

Скандальное заявление

Как писал Rus.Postimees, утром 2 июня на портале ERR появилась статья вице-канцлера министерства культуры Тааниэля Раудсеппа под заголовком «О культурной политике. Честно». Ядром статьи были предложения по плану действий в управлении исполнительским искусством на 2023–2027 годы. В обширной преамбуле к этим предложениям и помесячного расписывания шагов до конца этого года автор ставил вопрос ребром: «Эстонская культурная политика должна выбрать: или сделать больший, чем раньше, упор на частные театры, или продолжать развивать систему государственных театров, сложившуюся еще в советское время».

Вечером того же дня русскоязычный сегмент ERR опубликовал выдержку из программы вице-канцлера Раудсеппа, где затрагивается деятельность таллиннского Русского театра. До конца года чиновник предлагал решить вопрос о сокращении объемов его финансирования при увеличении загруженности труппы до «средней по государственным театрам (50 процентов)». Перечисляются и другие чувствительные нововведения. «Начать подготовку к работе Русского театра в меньшем масштабе, при необходимости внести изменения в совет, объявить новый конкурс на должность генерального директора, а если понадобится - найти помещение меньшего размера»

Во вторник ERR сообщил, что Министерство культуры сократило вице-канцлера Раудсеппа.