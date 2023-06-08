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Не выливайте это в раковину, а полейте комнатные или огородные растения

rus.postimees.ee
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Полив растений. Снимок иллюстративный.
Полив растений. Снимок иллюстративный. Фото: Pexels / CC0 Licence

Неразумно выливать в раковину воду, в которой варился рис. Для этого отвара нашлось хорошее применение. 

Рис содержит много различных питательных веществ, в том числе азот, фосфор, калий, магний, цинк и железо. Поэтому воду, оставшуюся после варки риса, не стоит просто выливать, так как содержащиеся в ней полезные соединения способствуют росту растений. Кроме того, он сохраняет почву влажной и не загрязняет окружающую среду.

Рисовый отвар имеет слабощелочной рН, что позволяет растениям лучше усваивать питательные вещества. Автор книг по садоводству Джули Гарнер говорит, что питательные вещества, содержащиеся в рисовом отваре делают ее полезным удобрением как для комнатных, так и для уличных растений.

«Это также помогает защитить ваши растения от обычных вредителей. Помимо прочего, он также улучшает структуру почвы, способствуя росту полезных микроорганизмов», — добавляет она.

Исследование, проведенное Universitas Terbuka, показало, что такие растения, как помидоры и батат, которые поливали рисовым отваром, вырастали выше, давали больше листьев и лучше укоренялись.

Хорошо в меру!

По сравнению с синтетическими удобрениями, рисовый отвар безопасен для растений, но поскольку в нем содержится довольно много крахмала, специалисты рекомендуют использовать такой полив не чаще одного раза в месяц.

Рисовый отвар способствует росту полезных бактерий, но из-за высокого содержания крахмала он также может способствовать росту вредных бактерий и грибков, что, в свою очередь, может привести к корневой гнили.

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