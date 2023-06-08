Не выливайте это в раковину, а полейте комнатные или огородные растения

Рис содержит много различных питательных веществ, в том числе азот, фосфор, калий, магний, цинк и железо. Поэтому воду, оставшуюся после варки риса, не стоит просто выливать, так как содержащиеся в ней полезные соединения способствуют росту растений. Кроме того, он сохраняет почву влажной и не загрязняет окружающую среду.

Рисовый отвар имеет слабощелочной рН, что позволяет растениям лучше усваивать питательные вещества. Автор книг по садоводству Джули Гарнер говорит, что питательные вещества, содержащиеся в рисовом отваре делают ее полезным удобрением как для комнатных, так и для уличных растений.

«Это также помогает защитить ваши растения от обычных вредителей. Помимо прочего, он также улучшает структуру почвы, способствуя росту полезных микроорганизмов», — добавляет она.

Исследование, проведенное Universitas Terbuka, показало, что такие растения, как помидоры и батат, которые поливали рисовым отваром, вырастали выше, давали больше листьев и лучше укоренялись.

Хорошо в меру!

По сравнению с синтетическими удобрениями, рисовый отвар безопасен для растений, но поскольку в нем содержится довольно много крахмала, специалисты рекомендуют использовать такой полив не чаще одного раза в месяц.