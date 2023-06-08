В отелях Эстонии стало больше иностранных туристов и меньше внутренних

По данным Департмента статистики, в апреле в гостиницах Эстонии останавливалось 250 000 человек, что на 6 процентов выше апрельского показателя прошлого года, в то же время наблюдается снижение числа внутренних туристов.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в отелях Эстонии по сравнению с апрелем прошлого года в апреле нынешнего останавливалось больше туристов из-за рубежа.
«Показателей апреля докризисного, 2019 года, в нынешнем апреле еще достичь не удалось, нынче туристов было примерно на 20 процентов меньше, но в сравнении с показателем апреля 2022 года рост количества иностранных туристов составил тоже в районе 20 процентов», - уточнила Лаурмаа. Впервые в нынешнем году в апреле было отмечено снижение количества внутренних туристов. Этот показатель по сравнению с апрелем 2022 года упал на 5 процентов. При этом в сравнении с апрелем 2019 года наблюдается увеличение количества внутренних туристов на 17 процентов.
В апреле 2023 года выросло в годовом измерении количество туристов как из европейских, так и из находящихся за пределами Европы стран. 58 000 туристов прибыло из Финляндии и 19 000 туристов - из Латвии. Это превышает показатели прибывших туристов из этих стран в апреле 2022 года.
Также наблюдается рост количества туристов из Германии, Литвы, Великобритании, Швеции, США, Польши и из азиатских государств. 72 процента иностранных туристов указали целью своего прибытия в Эстонию отдых, и 21 процент - работу. 75 процентов иностранных туристов останавливались в отелях в Харьюмаа, 11 процентов - в Пярнумаа, 6 процентов - в Тартумаа и 2 процента - в Саареском уезде. Для Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа, Ляэнемаа, Валгамаа, Вильяндиского и Выруского уездов этот показатель составил менее 1 процента. В общей сложности все иностранные туристы провели в гостиницах Эстонии в апреле 256 000 ночей.
Их внутренних туристов 68 процентов путешествовали с целью отдыха, и 23 процента находились в деловой поездке. Больше всего внутренних туристов останавливалось в гостиницах Харьюмаа - 33 процента. Для Пярнумаа этот показатель составил 13 процентов, для Тартумаа - 11 процентов и для Ида-Вируского уезда - 10 процентов. Далее следуют Саареский уезд (7 процентов), Ляэне-Вируский (6 процентов), и Ляэнеский и Валагский уезды (по 5 процентов). В общей сложности все внутренние туристы провели в гостиницах Эстонии в апреле 207 000 ночей.
В апреле свои услуги по размещению предлагали 936 мест. В распоряжении туристов были 21 000 номер и 48 000 койкомест, их заполняемость составила 43 процента. В среднем за размещение одного человека платилось 45 евро, что на пять евро больше, чем год назад, и на восемь евро больше, чем в апреле 2019 года. В среднем цена размещения за год выросла на 11 процентов. В Тартумаа цена размещения одного человека составила 53 евро, в Ляэне-Вирумаа - 51 евро, в Харьюмаа - 47 евро, в Ида-Вирумаа - 44 евро, и в Пярнуском и Саареском уезде - по 38 евро. Размещение подорожало в большинстве уездов.