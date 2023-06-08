В отелях Эстонии стало больше иностранных туристов и меньше внутренних

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в отелях Эстонии по сравнению с апрелем прошлого года в апреле нынешнего останавливалось больше туристов из-за рубежа.

«Показателей апреля докризисного, 2019 года, в нынешнем апреле еще достичь не удалось, нынче туристов было примерно на 20 процентов меньше, но в сравнении с показателем апреля 2022 года рост количества иностранных туристов составил тоже в районе 20 процентов», - уточнила Лаурмаа. Впервые в нынешнем году в апреле было отмечено снижение количества внутренних туристов. Этот показатель по сравнению с апрелем 2022 года упал на 5 процентов. При этом в сравнении с апрелем 2019 года наблюдается увеличение количества внутренних туристов на 17 процентов.

В апреле 2023 года выросло в годовом измерении количество туристов как из европейских, так и из находящихся за пределами Европы стран. 58 000 туристов прибыло из Финляндии и 19 000 туристов - из Латвии. Это превышает показатели прибывших туристов из этих стран в апреле 2022 года.