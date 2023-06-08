На реконструкцию исторического школьного здания в центре Таллинна потратят около четырех миллионов евро

«Сложность задачи состоит в том, чтобы наполнить современным содержанием, отвечающим сегодняшним и завтрашним требованиям, здание, которое находится под охраной государства как исторический памятник, - сказал Юллар Хинно, руководитель 1Partner Ehitus. - В последние годы мы заслужили признание, в частности за успешную реставрацию легендарного Таллиннского цветочного павильона и нескольких зданий царской эпохи, расположенных в квартале Ноблесснер».

В ходе реконструкции в здании школы будут применены несколько инновационных решений, которые помогут обеспечить здоровую и комфортную среду обучения. «Помимо всего прочего, в здании установят автоматическую умную систему вентиляции, а освещение будет учитывать наличие дневного света и активироваться соответствующим образом. Школа также будет оборудована самыми современными, хорошо продуманными системами для трансляции уроков онлайн», - рассказал Юллар Хинно.

Таллиннская художественная школа - это принадлежащая городу школа по интересам, дающая углубленное художественное образование. Школа расположена в здании частной гуманитарной гимназии сыновей Якоба Вестхольма, которое было построено в 1913 году по проекту инженера-строителя Карла Юргенсона.