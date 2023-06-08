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Экс-директор детского сада, уволенная после телефонной жалобы, обратилась в суд

Аймар Алтосаар
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Майа Алумаа.
Майа Алумаа. Фото: Mihkel Maripuu

Бывший директор расположенного в Аэгвийду детсада «Меситару» Майа Алумаа, которая год назад решением волости Ания была уволена, не добилась благоприятного для себя решения в Комиссии по рассмотрению трудовых споров и обратилась в суд.

Алумаа сказала Postimees, что вся история ее увольнения сфабрикована: «Я не понимаю, почему комиссия по трудовым спорам приняла именно такое решение – у меня есть доказательства, подтверждающие правдивость моих слов, и на заседании у второй стороны были выявлены нестыковки как в датах, так и в заявлениях».

Алумаа добавила, что обжалует решение комиссии по трудовым спорам в Харьюском уездном суде.

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