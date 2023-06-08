Экс-директор детского сада, уволенная после телефонной жалобы, обратилась в суд

Алумаа сказала Postimees, что вся история ее увольнения сфабрикована: «Я не понимаю, почему комиссия по трудовым спорам приняла именно такое решение – у меня есть доказательства, подтверждающие правдивость моих слов, и на заседании у второй стороны были выявлены нестыковки как в датах, так и в заявлениях».