ПРИЙТ ПУЛЛЕРИТС ⟩ Канцлер Министерства социальных дел побуждает своих подчиненных участвовать в гей-параде

Он также сообщает, что руководитель отдела политики равенства Министерства социальных дел, уже зарегистрировала группу для участия в мероприятии Baltic Pride.

Мяндмаа пишет, что в этом году уже был один раз на параде – 24 февраля, на юбилейном параде Эстонской Республики. «Точно так же, как мы гордились шествием Сил обороны в тот день, мы, безусловно, можем гордиться парадом 10 июня», – говорится в письме.

«Приходите и давайте вместе маршировать в поддержку прав человека!» – заканчивает Мяндмаа свой призыв.

И Мяндмаа, и Министерство социальных дел расценивают участие в шествии как заявление о поддержке свободного и заботливого общества, в то же время мероприятие, известное как гей-парад, также вызывало недовольство и резкое противодействие значительной части общества на протяжении многих лет.

Учитывая воинственный настрой как лидеров гей-парада, так и его противников, речь идет о выражении и отстаивании своего мировоззрения и убеждений для обеих сторон.

В данном случае канцлер Мяндмаа, как представитель государственного учреждения, занимающий влиятельное положение, выбрал сторону в вопросе, который годами разжигал страсти, пригласив всех нижестоящих в иерархии министерства сотрудников присоединиться к нему.

Все на марш!