Некоторое время назад канцлер Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа отправил своим коллегам электронное письмо с приглашением принять участие в шествии эстонского, латвийского и литовского ЛГБТ+ сообщества и сторонников в Таллинне в эту субботу.
ПРИЙТ ПУЛЛЕРИТС ⟩ Канцлер Министерства социальных дел побуждает своих подчиненных участвовать в гей-параде
Он также сообщает, что руководитель отдела политики равенства Министерства социальных дел, уже зарегистрировала группу для участия в мероприятии Baltic Pride.
Мяндмаа пишет, что в этом году уже был один раз на параде – 24 февраля, на юбилейном параде Эстонской Республики. «Точно так же, как мы гордились шествием Сил обороны в тот день, мы, безусловно, можем гордиться парадом 10 июня», – говорится в письме.
«Приходите и давайте вместе маршировать в поддержку прав человека!» – заканчивает Мяндмаа свой призыв.
И Мяндмаа, и Министерство социальных дел расценивают участие в шествии как заявление о поддержке свободного и заботливого общества, в то же время мероприятие, известное как гей-парад, также вызывало недовольство и резкое противодействие значительной части общества на протяжении многих лет.
Учитывая воинственный настрой как лидеров гей-парада, так и его противников, речь идет о выражении и отстаивании своего мировоззрения и убеждений для обеих сторон.
В данном случае канцлер Мяндмаа, как представитель государственного учреждения, занимающий влиятельное положение, выбрал сторону в вопросе, который годами разжигал страсти, пригласив всех нижестоящих в иерархии министерства сотрудников присоединиться к нему.
Все на марш!
Не исключено, что многие сотрудники Министерства социальных дел пошли бы на парад и без приглашения Мяндмаа, потому что как журналист я в последнее время все чаще слышу из политических источников, что тон в Министерстве задают активисты и пропагандисты. Недавнее заявление министра социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) для Postimees о том, что она хочет бороться за то, чтобы человек имел право изменить свой пол на основе самоопределения, также является примером такого рода активности, поскольку ее партнеры по коалиции не поддержали и даже не обсуждали ее идею, не говоря уже об оппозиции.
Канцлер не ответил на вопрос Postimees о том, сколько сотрудников Министерства социальных дел сообщили Мяндмаа по электронной почте, что они будут участвовать, и сколько отказались.
Мяндмаа обосновывал приглашение сотрудников министерства на нерабочее мероприятие в выходной день следующим образом: «Помимо основной работы, хорошо также встать из-за компьютера и отправиться с коллегами на различные объединяющие мероприятия – будь то посадка леса вместе, гей-парад или, например, уборка мусора в нашем общем городском пространстве».
Министр социальной защиты Рийсало подтвердила, что канцлер Мяндмаа ранее делал различные предложения и мероприятия для сотрудников министерства, и Baltic Pride является одним из них. Он добавил, что лозунг парада этого года с призывом к солидарности соответствует миссии министерства «равных возможностей для достойной жизни».
Действительно, Мяндмаа и в прошлом поощрял подчиненных к участию в мероприятиях групп по интересам. В январе 2019 года, когда он работал руководителем государственного Hoolekandeteenused AS, он призвал не только всех сотрудников учреждения, но и людей с особыми психическими потребностями, проживающих в домах по уходу, принять участие в первом в истории Эстонии женском марше. Согласно информации, полученной консервативным порталом Objektiiv, он разослал всем своим подчиненным электронное письмо с заголовком «Всем, включая наших клиентов, на марш в эту субботу 19.01.2019 в Таллинне!»
Проявление активизма
Postimees задал и Мяндмаа, и Рийcало несколько конкретных вопросов, которые касались, например, чьей инициативой было подать приглашение для участия в субботнем параде, кто участвовал в координации инициативы, уместно ли сопоставлять парад Дня независимости и гей-парад, но ответа на них не получил. Вместо этого они оба отправили общее письмо из двух абзацев, что стало привычным среди многих других политиков и официальных лиц в ответ на четкие запросы прессы.
Министр здравоохранения Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия), которая также относится к Министерству социальных дел, призналась Postimees, что об участии Министерства социальных дел в субботнем шествии министрам было известно ранее. «Как делиться информацией – это личное решение канцлера», – добавила она.
Вряд ли существует юридический рычаг, с помощью которого можно укротить активность и инициативу государственного служащего Мяндмаа. Однако в то же время невозможно заставить замолчать тех, кто возмущен активностью государственного чиновника Мяндмаа, даже если эта активность прикрывается лозунгами равенства и заботы. Возможно, организаторы парада и его сторонники верят в то, о чем говорят, но по крайней мере значительная часть общества ожидает нейтралитета вместо неприкрытой активности в каких-то страстных и провокационных для многих темах, по крайней мере, от государственных служащих.
Мяндмаа подписал свое обращение к сотрудникам Министерства социальных дел как канцлер, что придает вес его письму. Кто-то из получателей, возможно, воспримет это как напоминание, а кто-то как дружеское предложение, а кто-то, кто не хочет идти на парад по приказу, как в советское время, и, возможно, воспримет это как давление.
Будете ли вы присутствовать на субботнем марше ЛГБТ+?
Министр здравоохранения Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия): «Я буду участвовать в субботу, и я действительно рада, что в Министерстве социальных дел много активных людей с чувством миссии».
Министр социальной защиты Сигне Риисало (Партия реформ): «Вчера [во вторник] я участвовала в мероприятии, посвященном открытию Baltic Pride, а на этой неделе я также буду участвовать в конференции, посвященной этой тематике, и благодарственном мероприятии вместе с [уполномеченной по вопросам гендерного равенства и равного обращения] Кристиан Веске. К сожалению, я не смогу участвовать в субботнем параде, так как буду находиться в Нарве на культурном фестивале для людей с особыми потребностями, но постараюсь вернуться в Таллинн к вечерним мероприятиям».