Требуется более строгий подход: Госконтроль высказался по поводу эстонского языка в русских школах

На необходимость иного подхода указывает тот факт, что эффективность изучения языка не улучшается, а иногда даже ухудшается. Об этом свидетельствуют результаты уровневой работы по эстонскому языку в качестве второго языка: если в 2015 году 78% учеников VI класса, выполнивших работу, достигли установленного уровня A2, то в 2022 году только 43% учеников VII класса достигли уровня А2.

Общая информация

В ходе аудита Госконтроль рассмотрел школы, в которых учащийся мог получить основное образование на русском языке и/или в классе языкового погружения. Из аудита были исключены частные школы и школы для детей с особыми образовательными потребностями. Аудит охватил период с 2005 по 2020 год, то есть с 2005/2006 учебного года по 2019/2020 уч. г. В общей сложности были рассмотрены 90 школ, в которых работали 6658 школьных работников, и 41 591 выпускник основной школы.

К окончанию основной школы учащийся должен владеть эстонским языком на уровне B1 (самостоятельный пользователь языка). Пользователь языка на уровне B1 может говорить на знакомые темы, такие как работа, учеба, досуг, описывать переживания, события, мечты и цели, а также кратко обосновывать и объяснять свои взгляды и планы. Кроме того, пользователь языка способен передать содержание рассказа, книги и фильма, а также описать свои впечатления. Такой пользователь языка может также написать простой текст на знакомую или интересную для него тему, а также написать личное письмо с описанием своих переживаний и впечатлений.

Основная цель перехода на образование на эстонском языке – предоставить всем детям Эстонии, независимо от их родного языка, возможность получить высококачественное образование на эстонском языке. Переход на образование на эстонском языке начнется в 2024 году, а завершиться реформа должна в 2030 году.