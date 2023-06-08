Требуется более строгий подход: Госконтроль высказался по поводу эстонского языка в русских школах

Несмотря на то, что учащиеся русскоязычных школ за девять лет обучения в основной школе проходят не менее 1050 уроков эстонского языка, треть из них не достигает целевого уровня владения языком B1, который позволил бы им успешно продолжить учебу на следующей ступени образования. Государственный контроль считает, что для повышения уровня изучения эстонского языка, а также для перехода на эстоноязычное обучение, необходимо больше учителей, владеющих эстонским языком, и нужна более высокая требовательность со стороны государства и местных самоуправлений.
Хотя, согласно поставленной много лет назад государственной цели, 90 процентов выпускников основных школ с русским языком обучения к 2020 г. должны были достичь уровня В1, в период с 2005 г. по 2020 г. его фактически достигли лишь 63 процента. Эта отсталость влияет на дальнейший ход образования учащихся, поскольку лишь немногие из тех, кто к концу основной школы не имеет уровня B1, получают высшее образование на эстонском языке. По мнению экспертов, нынешнее количество уроков эстонского языка в основной школе, предусмотренное государственной учебной программой, достаточно для достижения необходимого языкового уровня; оно достаточно даже для достижения более высокого уровня, B2.
В опубликованном сегодня отчете Госконтроль считает, что Министерству образования и науки следует гораздо активнее и систематичнее обеспечивать уровень изучения эстонского языка. «Проблемы с владением языком известны давно, но так и остаются нерешенными», – считает государственный контролер Янар Хольм.
Министерство на протяжении многих лет осознает низкий языковой уровень выпускников основных школ с русским языком обучения, но не считает своей задачей непосредственное вмешательство и прямое наложение санкций, рассматривая владение языком как лишь один из результатов обучения среди всех прочих, которых должны достичь выпускники основной школы.
Укрепление изучения эстонского языка и решение проблем, связанных с переходом на обучение на эстонском языке, нельзя возлагать исключительно на плечи местных самоуправлений и директоров школ. Разрыв между текущим и целевым уровнями слишком велик, а предлагаемые до сих пор решения несоизмеримы с масштабом задачи.
Госконтроль отмечает, что учителя и директора школ, не отвечающие языковым требованиям, долгое время могли оставаться на своих должностях. Директора школ как работодатели столкнулись с большими трудностями в поиске учителей эстонского языка и учителей, преподающих на эстонском языке. Местные самоуправления как владельцы школ оказывали поддержку в нахождении учителей скорее случайно.
«Чтобы учащиеся хорошо знали эстонский язык, в первую очередь необходимо, чтобы учителя знали эстонский язык», – говорит государственный контролер Янар Хольм.
По данным Министерства образования и науки, владение языком у 1300 учителей основной школы с русским языком обучения не соответствует требуемому уровню. Языковой уровень B2 требуется для учителей, преподающих предметы на русском языке, а для учителей, преподающих на эстонском языке или эстонский язык, обязателен уровень C1. Не позднее 2030 года все учителя должны будут иметь языковой уровень С1, а это означает, что количество учителей, нуждающихся в дополнительном изучении языка, увеличится еще больше.
Для управления переходом на обучение на эстонском языке необходим постоянный контроль фактического владения языком у учителей. Переход возможен в том случае, если учителя действительно будут владеть эстонским языком. Аудит показал, что данные о владении языком у учителей в регистрах не отражают фактического владения языком у учителей. Хотя данные и собираются, но они не систематизированы и не достоверны, и на их основе нельзя принимать качественные решения в области образовательной политики. Одной из предпосылок успешного перехода является систематизация данных в регистре, в результате чего можно будет получить оперативный обзор владения языком у учителей.
Госконтроль установил, что местные самоуправления не обязывают школьных работников повышать уровень владения эстонским языком; у них нет действенного пряника или кнута.
В аудитируемых местных самоуправлениях в основном не применялись меры, которые мотивировали бы школьных работников улучшать свое владение языком, такие как дополнительное финансирование, учебные курсы и проекты сотрудничества. В то же время нет и более строгого контроля, который заставлял бы школьных работников решительно улучшать свое владение эстонским языком и доводить его уровень до соответствующего требованиям. Даже при выявлении слабого владения языком у школьного работника эта проблема остается нерешенной. При повышении уровня владения языком необходимо найти решение, позволяющее совмещать изучение языка и работу.
По мнению Госконтроля, потенциал эффективных методов изучения языка, таких как интегрированное изучение предмета и языка, включая раннее языковое погружение, используется недостаточно. Большинство учащихся в классе языкового погружения достигают необходимого языкового уровня B1. Однако только примерно пятая часть выпускников основной школы училась в классах языкового погружения.
По мнению Госконтроля, Министерству образования и науки следует разработать четкие критерии, в случае каких проблем, в какой степени и какими методами министерство должно вмешиваться, чтобы помочь школам, находящимся в более слабом положении, при переходе на обучение на эстонском языке. Со следующего учебного года переход на обучение на эстонском языке начнется в 1-м и 4-м классах, и потребность в учителях, владеющих эстонским языком, будет постепенно увеличиваться. Учитывая тот факт, что в течение многих лет не удавалось достичь целей по владению языком, поставленных перед выпускниками основной школы, а в школах с русским языком обучения не было достигнуто существенного прорыва в повышении уровня владения эстонским языком у учителей, переход к обучению на эстонском языке по запланированному графику является задачей, требующей исключительно больших усилий.
Министерству образования и науки необходимо найти принципиально новые инструменты для достижения цели – невозможно добиться результата, продолжая делать одно и то же.
На необходимость иного подхода указывает тот факт, что эффективность изучения языка не улучшается, а иногда даже ухудшается. Об этом свидетельствуют результаты уровневой работы по эстонскому языку в качестве второго языка: если в 2015 году 78% учеников VI класса, выполнивших работу, достигли установленного уровня A2, то в 2022 году только 43% учеников VII класса достигли уровня А2.
Общая информация
В ходе аудита Госконтроль рассмотрел школы, в которых учащийся мог получить основное образование на русском языке и/или в классе языкового погружения. Из аудита были исключены частные школы и школы для детей с особыми образовательными потребностями. Аудит охватил период с 2005 по 2020 год, то есть с 2005/2006 учебного года по 2019/2020 уч. г. В общей сложности были рассмотрены 90 школ, в которых работали 6658 школьных работников, и 41 591 выпускник основной школы.
К окончанию основной школы учащийся должен владеть эстонским языком на уровне B1 (самостоятельный пользователь языка). Пользователь языка на уровне B1 может говорить на знакомые темы, такие как работа, учеба, досуг, описывать переживания, события, мечты и цели, а также кратко обосновывать и объяснять свои взгляды и планы. Кроме того, пользователь языка способен передать содержание рассказа, книги и фильма, а также описать свои впечатления. Такой пользователь языка может также написать простой текст на знакомую или интересную для него тему, а также написать личное письмо с описанием своих переживаний и впечатлений.
Основная цель перехода на образование на эстонском языке – предоставить всем детям Эстонии, независимо от их родного языка, возможность получить высококачественное образование на эстонском языке. Переход на образование на эстонском языке начнется в 2024 году, а завершиться реформа должна в 2030 году.
С кратким содержанием отчета на русском языке можно ознакомиться здесь.