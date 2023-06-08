Мартин Хельме ⟩ Дыру в бюджете следует заделывать за счет шведских банков, а не семей

В связи с новым налоговым пакетом EKRE предложила в Рийгикогу ввести внеочередной и временный налог на чистый процентный доход для банков Эстонии, по примеру Литвы, пишет председатель EKRE и член Рийгикогу Мартин Хельме.
Средний чистый процентный доход действующих в Эстонии банков за последние три года составил 587 миллионов евро в год (660 миллионов в 2022 году, 620 миллионов в 2021 году, 480 миллионов в 2020 году). Это сумма, которую банки получают из чистой прибыли с учетом процентного дохода, полученного по кредитам, и вычетом процентных расходов, уплаченных по депозитам. Даже в эпоху очень низких процентных ставок эстонские банки могли получать от этого солидный доход. Но теперь проценты резко возросли, а вместе с ними и чистая прибыль. Банки успешно повышали проценты по выдаваемым кредитам, но с большим трудом поднимали проценты по вкладам.
В ситуации, когда новое правительство начало давить всех и вся в Эстонии своим налоговым ралли, странным образом остался за бортом один большой потенциальный источник налогов – иностранные банки! Принимая во внимание, что нам не нужно придумывать решение самим, в Литве только что был принят закон, который облагает банки налогом конкретно на чистый процентный доход в чрезвычайном, временном и солидарном порядке.
Суммы, которые будут поступать в государственный бюджет, весьма значительны, и важно также, что банк не может каким-либо образом манипулировать налогооблагаемой суммой. Депозиты известны, займы известны, деньги в обращении под проценты тоже известны обеим сторонам. Как и в Эстонии, любой желающий может просмотреть эти данные на сайте Банка Эстонии.
EKRE предложила в налоговом пакете в Рийгикогу ввести внеочередной и временный налог на чистый процентный доход для банков Эстонии по примеру Литвы. Это принесло бы в государственный бюджет 130-140 миллионов евро в год, примерно столько же, сколько сейчас правительство Каи Каллас пытается сэкономить в бюджете за счет сокращения детских пособий. Если в последние годы чистый процентный доход банков составлял 600 миллионов крон в год, то только в первом квартале этого года доход составил уже 281 миллион евро. Можно предположить, что процентные ставки останутся высокими и могут даже вырасти, поэтому до конца года скорее ожидается рост этого дохода. По итогам первого квартала годовой чистый процентный доход всего банковского сектора можно ожидать на уровне 1,124 млрд.
Наше предложение заключается в том, чтобы увеличение чистого процентного дохода до 50 процентов не облагалось налогом, а сумма превышающая этот показатель, облагалась налогом по ставке 50 процентов. Таким образом, до 880 миллионов чистых процентных доходов не облагались бы налогом, а суммы, превышающие эту сумму, облагались бы налогом. Таким образом, из прогнозируемых 1,124 миллиарда налогооблагаемая сумма составит 244 миллиона. Если налог вступит в силу со второго полугодия, сумма, подлежащая налогообложению, составит 122 миллиона, а сумма, поступившая в госбюджет, уже в этом году составит 61 миллион.
Однако, если будет принято решение о введении налога только со следующего года, налоговые поступления в 2024 году составят 130-140 миллионов евро уже по прошествии всего года. Согласно первоначальному плану, налог может действовать в течение двух лет при условии, что за это время нормализуется процентная конъюнктура.
В результате данного налогового изменения у банков определенно больше мотивации снизить процентную маржу по кредитам и повысить процентные ставки по депозитам, оба шага поддерживают экономику Эстонии и средства к существованию людей.
Ведь резкий рост процентных ставок привел к удорожанию жилищных кредитов, что существенно подорвало средства к существованию домохозяйств, особенно с учетом роста стоимости жилья в результате роста цен на энергоносители. При этом банки особо не повышали процентные ставки по депозитам и не снижали процентную маржу по кредитам, в результате чего прибыль банков в последние кварталы существенно выросла.
Кажется полным абсурдом, что у нас возмущено все общество, целые отрасли доведены до грани экономического коллапса, а Рийгикогу отстает от налоговых изменений, которые, по самым оптимистичным прогнозам, принесут в государственный бюджет несколько миллионов евро, но при этом есть возможность обложить налогом учреждения, которые без малейших усилий забрали из карманов эстонцев и компаний сотни миллионов евро дополнительного дохода.
Банки не запускали новые продукты, не расширяли свою долю рынка, не переоценивали риски. Банки получают сумасшедший дополнительный доход просто потому, что Европейский центральный банк агрессивно поднимает процентные ставки, чтобы бороться с инфляцией, вызванной его безответственной политикой «свободных денег».
Эти деньги собираются в Эстонии и в значительной степени уходят отсюда в Швецию, где владельцы получают более высокие, чем ожидалось, дивиденды. А наше правительство это не волнует. Вместо этого оно начинает душить туристический сектор, т.е. убивать экономику, которая зарабатывает на экспорте, повышать акцизы, т.е. подпитывать и инфляцию, и увеличивать бюджетные потери, поскольку «налоги уходят в Латвию». И, конечно же, оно поднимает НДС, что снова подстегнет рост цен и даст толчок экономическому спаду. Кроме того, повышение подоходного налога снижает реальные доходы населения.
С повышением налога для гостиниц надеялись сходу заработать 20 миллионов, или собрать ровно всю прибыль сектора для государства. В процессе работы ожидания понизили, рассчитывая получить шесть миллионов, но более тщательный анализ показывает, что потеря иностранных туристов из-за повышения цен может вместо этого привести к уменьшению общих налоговых поступлений на четыре миллиона.
С увеличением налога на азартные игры правительство надеется наскрести восемь миллионов в бюджет. Еще сколько-то за счет акцизов. Более того, весьма сомнительно, что государство получит эти деньги, потому что снова активизируется приграничная торговля, а также эти повышения налогов станут дополнительным стимулом экономического спада, что окажет сильное негативное влияние на налоговые поступления. Мы уже наблюдаем недополучение нескольких основных видов налогов (налог с продаж и акцизы на десятки миллионов!), потому что экономика находится в упадке.
Находящиеся у власти политики обвиняют оппозицию в том, что мы не предложили решений для перехода к балансу бюджета. Как и все остальное, что сегодня говорит коалиция, это ложь. Вместо того чтобы давить на жителей Эстонии и предприятия, есть решение – мы называем его литовским решением, – которое принесет значительный доход в государственный бюджет, не нанося вреда нашим людям и предприятиям. Почему банки предпочитают жителям Эстонии? Очевидно, это вопрос приоритетов.