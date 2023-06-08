Мартин Хельме ⟩ Дыру в бюджете следует заделывать за счет шведских банков, а не семей

Средний чистый процентный доход действующих в Эстонии банков за последние три года составил 587 миллионов евро в год (660 миллионов в 2022 году, 620 миллионов в 2021 году, 480 миллионов в 2020 году). Это сумма, которую банки получают из чистой прибыли с учетом процентного дохода, полученного по кредитам, и вычетом процентных расходов, уплаченных по депозитам. Даже в эпоху очень низких процентных ставок эстонские банки могли получать от этого солидный доход. Но теперь проценты резко возросли, а вместе с ними и чистая прибыль. Банки успешно повышали проценты по выдаваемым кредитам, но с большим трудом поднимали проценты по вкладам.

В ситуации, когда новое правительство начало давить всех и вся в Эстонии своим налоговым ралли, странным образом остался за бортом один большой потенциальный источник налогов – иностранные банки! Принимая во внимание, что нам не нужно придумывать решение самим, в Литве только что был принят закон, который облагает банки налогом конкретно на чистый процентный доход в чрезвычайном, временном и солидарном порядке.

Суммы, которые будут поступать в государственный бюджет, весьма значительны, и важно также, что банк не может каким-либо образом манипулировать налогооблагаемой суммой. Депозиты известны, займы известны, деньги в обращении под проценты тоже известны обеим сторонам. Как и в Эстонии, любой желающий может просмотреть эти данные на сайте Банка Эстонии.