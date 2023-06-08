В финском городе Юваскюля проходят соревнования по легкой атлетике, на которых отличились и эстонские спорстсменки: метательница копья Гедли Туги и спринтер Ыйлме Выро.
На соревнованиях эстонская спринтерша показала один из лучших результатов нашей страны за всю историю
В предварительном забеге на 100 м Выро продемонстрировала отличную скорость, пробежав дистанцию за 11,54 и установив тем самым личный рекорд. Также этот показатель стал вторым лучшим результатом Эстонии за всю историю. Выро опередила Катрин Кяэртис (11,57) и Рутти Лукксепп (11,58). Но рекорд по-прежнему принадлежит Ксении Балта (11,35).
Анн Марий Кивикас во втором предварительном забеге заняла третье место со временем 11,80.
В финале Выро заняла все же четвертое место (11,61). Кивикас со временем 11,73 установила лучгий показатель сезона и заняла шестое место. Забег выиграла финка Лотта Кемппинен (11,43), опередившая свою соотечественницу Айно Пулккинен (11,53) и представительницу Ямайки Джуру Левит (11,58).
На соревнованиях по метанию копья Туги показала в последнем туре результат 58,41 и заняла второе место. Победительницей стала японка Юка Сато (58,57), на третьем месте финка Анни-Линнеа Аланен (57,72).
В прыжках в длину среди женщин принимали участие и две эстонки. Тяхти Алвер заняла десятое место (5,87), Эльза Пуу – 12-е (5,40). Винки одержали тройную победу – первое место у Джессики Кяхяра (6,47), второе у Саги Ваннинен (6,23) и третье у Марии Хантингтон (6,17).