На соревнованиях эстонская спринтерша показала один из лучших результатов нашей страны за всю историю

В предварительном забеге на 100 м Выро продемонстрировала отличную скорость, пробежав дистанцию за 11,54 и установив тем самым личный рекорд. Также этот показатель стал вторым лучшим результатом Эстонии за всю историю. Выро опередила Катрин Кяэртис (11,57) и Рутти Лукксепп (11,58). Но рекорд по-прежнему принадлежит Ксении Балта (11,35).

Анн Марий Кивикас во втором предварительном забеге заняла третье место со временем 11,80.

В финале Выро заняла все же четвертое место (11,61). Кивикас со временем 11,73 установила лучгий показатель сезона и заняла шестое место. Забег выиграла финка Лотта Кемппинен (11,43), опередившая свою соотечественницу Айно Пулккинен (11,53) и представительницу Ямайки Джуру Левит (11,58).

На соревнованиях по метанию копья Туги показала в последнем туре результат 58,41 и заняла второе место. Победительницей стала японка Юка Сато (58,57), на третьем месте финка Анни-Линнеа Аланен (57,72).