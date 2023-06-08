Сохранится ли в новом доме в центре Таллинна дух приключений?

В последние годы Тартуское шоссе, пожалуй, застраивается активнее всех транспортных артерий центра Таллинна. Начиная сверху, с Соссимяги. Причем процесс идет практически непрерывно, смотрите сами. Строительство ведется в основном на четной стороне и движется от Юлемисте вниз, к центру.