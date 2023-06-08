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Мадридский «Реал» покупает одного из самых востребованных футболистов мира более чем за 100 млн евро

rus.postimees.ee
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Джуд Беллингэм.
Джуд Беллингэм. Фото: IMAGO/Revierfoto

Дортмундский клуб «Боруссия» подтвердил, что достигнута договоренность о продаже мадридскому «Реалу» одного из талантливейших футболистов поколения Джуда Беллингэма.

19-летний Беллингэм является одним из самых востребованных футболистов. Полузащитник, насмотря на юный возраст, стал одним из лучших полузащитников мира и в нем заинтересованы практически все топ-клубы.

Если ранее циркулировали слухи, что «Боруссия» хочет получить за Беллингэма 150 млн евро, то в среду немецкий клуб подтвердил, что испанцы заплатят за звезду 103 млн евро. С учетом различных обстоятельств плата за переход может подняться до 30%.

Это один из самых крупных трансферов в истории испанского топ-клуба – только «Челси» в Лондоне заплатил больше за услуги Эдена Азара.

Портал The Athletic пишет, что в ближайшие дни состоится медицинский осмотр Беллингема, после чего его официально представят как игрока «Реала».

Беллингхэм представлял «Боруссию» в 132 играх и за это время забил 24 гола и отдал 25 результативных передач. В составе сборной Англии полузащитник провел 24 матча и забил один гол.

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