Мадридский «Реал» покупает одного из самых востребованных футболистов мира более чем за 100 млн евро

19-летний Беллингэм является одним из самых востребованных футболистов. Полузащитник, насмотря на юный возраст, стал одним из лучших полузащитников мира и в нем заинтересованы практически все топ-клубы.

Если ранее циркулировали слухи, что «Боруссия» хочет получить за Беллингэма 150 млн евро, то в среду немецкий клуб подтвердил, что испанцы заплатят за звезду 103 млн евро. С учетом различных обстоятельств плата за переход может подняться до 30%.

Это один из самых крупных трансферов в истории испанского топ-клуба – только «Челси» в Лондоне заплатил больше за услуги Эдена Азара.

Портал The Athletic пишет, что в ближайшие дни состоится медицинский осмотр Беллингема, после чего его официально представят как игрока «Реала».