Фото ⟩ Юри Ратас передал Лаури Хуссару подписи, собранные против повышения налогов

Петицию против повышения налогов подписали 2 800 человек, и, согласно закону, Рийгикогу обязан рассмотреть это обращение.

Центристская партия отметила, что повышение НДС, повышение подоходного налога, отмена дополнительной налоговой льготы для семей, повышение НДС на объекты размещения, налог на автомобиль и еще неизвестное количество повышений налогов приведут к неопределенности и сокращению средств для существования людей и предприятий.