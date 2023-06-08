Видео ⟩ Прохожая помогла завести машину, оснащенную алкозамком: все закончилось полицейской погоней на огромных скоростях

Как сообщается в публикации Нарвского отделения полиции, рано утром во вторник патрульные полицейские занимались своим обычным наблюдением за дорожным движением, когда в какой-то момент в сторону Нарвы из Нарва-Йыэсуу с включенным дальним светом проехал автомобиль Audi.

Полиция неоднократно сигнализировала водителю Audi выключить фары, но водитель их игнорировал. Полиция решила проследить за водителем Audi и обратить его внимание на использование фар, но плановая проверка приняла неожиданный оборот. Водитель Audi решил проигнорировать сигнал полицейских об остановке и вместо этого нажал на педаль газа. Во время погони, проходивший в черте населенного пункта, скорость иногда достигала 175 км/ч.

После непродолжительных попыток скрыться от полиции водитель Audi все-таки решил остановиться. В ходе проверки выяснилось, что 38-летняя женщина, управлявшая Audi, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также в машине находились двое пассажиров. Полиция задержала водителя и в отношении нее было начато уголовное производство. Как оказалось, находившиеся в машине отдыхали в увеселительном заведении и решили поехать домой самостоятельно.

Автомобиль Audi был оснащен умным алкозамком, который не позволяет запустить двигатель, если в выдыхаемом водителем воздухе содержится алкоголь. Поскольку спутники водителя также были пьяны, им пришлось искать другое решение. Не долго думая, они обратились за помощью к случайной прохожей, которая была трезвой и помогла разблокировать хитрый замок.

Стражи правопорядка напоминают, что езда с такой скоростью является необдуманным поступком, которым водитель подвергает риску себя и других. На этот раз поездка домой закончилась без ДТП, но если бы ехавший на такой скорости автомобиль Audi попал в аварию, последствия были бы трагическими.

Также полиция разыскивает женщину, которая помогла нетрезвой компании разблокировать автомобильный замок. «Если вы знаете, кто это был, или узнали себя, пожалуйста, сообщите нам», – заявили полицейские.