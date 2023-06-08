Нападение с ножом в парке на востоке Франции: большинство пострадавших - дети

Мужчина, вооруженный ножом, напал на группу детей в возрасте около трех лет в 9:45 утра в парке у городского озера. Дети находились на утренней прогулке вместе с воспитателями.

После нападения на детей мужчина ранил пожилого человека, а при попытке скрыться был сам ранен в ногу и задержан.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что нападавшего арестовали благодаря быстрой реакции сил безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее «абсолютной подлостью».

«Дети и один взрослый находятся на грани жизни и смерти. Нация в шоке», - сказал он.

По данным телеканала BFMTV и агентства AFP, которые ссылаются на источники в полиции, мужчина сказал, что он - сирийский беженец, ищущий убежища во Франции.

Личность нападавшего проверяется и пока не подтверждена. По данным источников, ранее он не попадал в поле зрения французских спецслужб.

На место происшествия выехала премьер-министр Франции Элизабет Борн.