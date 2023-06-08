Нападение в парке на юго-востоке Франции: среди пострадавших есть дети

По словам министра внутренних дел Франции, несколько детей получили ножевые ранения в результате нападения в парке у озера Анси на юго-востоке Франции.
По словам министра внутренних дел Франции, несколько детей получили ножевые ранения в результате нападения в парке у озера Анси на юго-востоке Франции.
Джеральд Дарманин подтвердил, что нападавший задержан.
Глава МВД Франции назвал нападение отвратительным и заявил, что власти проводят расследование.
К месту происшествия едет премьер-министр Франции Элизабет Борн.
Эта срочная новость обновляется...