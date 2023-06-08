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Нападение в парке на юго-востоке Франции: среди пострадавших есть дети

BBC News Русская служба
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BBC
Французская полиция.
Французская полиция. Фото: Stephanie Lecocq

По словам министра внутренних дел Франции, несколько детей получили ножевые ранения в результате нападения в парке у озера Анси на юго-востоке Франции.

По словам министра внутренних дел Франции, несколько детей получили ножевые ранения в результате нападения в парке у озера Анси на юго-востоке Франции.

Джеральд Дарманин подтвердил, что нападавший задержан.

Глава МВД Франции назвал нападение отвратительным и заявил, что власти проводят расследование.

К месту происшествия едет премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Эта срочная новость обновляется...

BBC
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