Вот это поворот. Месси объяснил, почему решил продолжить карьеру в США

«Я принял решение переехать в Майами. Я уезжаю из Европы», — сказал футболист, чей контракт с «Пари Сен-Жермен» истекает в июне, изданиям Diario Sport и Mundo Deportivo.

«Это правда, что я получал предложения и от других европейских команд, но я даже не рассматривал их, потому что в Европе у меня был единственный вариант вернуться в «Барселону». Поскольку это не получилось, наступило время перейти в MLS: играть в другой футбол и жить другой жизнью. Да, у меня все еще есть воля к победе и успеху, но я намерен делать все это более спокойно», — продолжил аргентинец.

Возвращение Месси в «Барселону» было невозможно из-за плохого финансового положения каталонского клуба, и, по словам футболиста, он не мог допустить повторения событий 2021 года, когда некоторым игрокам пришлось смириться с сокращением зарплат.

По словам Месси, они мало разговаривали с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой о возможном возвращении, буквально один или два раза.

«Мы так и не дошли до переговоров по контракту. Да, одно предложение было сделано, но оно не было официальным и подписей не было. Мы просто не знали, выйдет что-то из этого или нет», — сказал он.