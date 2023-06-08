КОММЕНТАРИЙ ⟩ Государство не может давать площадку антисемиту, который выступает перед неонацистами

Еврейская община призвала тогда отреагировать на назначение Каллепа в совет Фонда интеграции и другие организации, объединяющие национальные меньшинства Эстонии, подчеркнув, что антисемит и праворадикал в совете Фонда интеграции определенно является красной чертой. Хартман, правда, отрицала, что прямой причиной отзыва Каалепа из совета Фонда интеграции было заявление Якобсон, и объяснила партии EKRE невозможность присутствия Каалепа в совете именно его депутатским мандатом.

EKRE по-прежнему любит устраивать скандалы

Некоторым аналитикам в Эстонии показалось, что взгляды Руубена Каалепа в какой-то момент стали выглядеть слишком токсичными для самой EKRE, поскольку имени этого политика в списках кандидатов от партии на мартовских выборах 2023 года не оказалось. Тем не менее, подписанный новым министром приказ о назначении Каалепа в совет Фонда интеграции красноречиво показывает, что партия EKRE отнюдь не утратила вкуса к напоминаниям о себе по скандальным и провокационным поводам, поскольку было слишком уж очевидно, что незамеченным возвращение Каалепа не останется.

В этот раз Еврейская община Эстонии не ограничилась выражением обеспокоенности, а прибегла к более решительному шагу, приостановив свое членство в Совете по культуре нацменьшинств, объяснив свое решение разочарованием тем, что протест, ранее выраженный советом Еврейской общины Эстонии в связи с публичными антисемитскими взглядами Руубена Каалепа, в итоге все-таки оказался оставлен Министерством культуры без внимания.

Министр культуры Эстонии Хейди Пурга. Фото: Pilt videost