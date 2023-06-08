КОММЕНТАРИЙ ⟩ Государство не может давать площадку антисемиту, который выступает перед неонацистами

Трудно себе представить, чтобы министр культуры Хейди Пурга включила в совет Фонда интеграции известного своими антисемитскими взглядами политика Руубена Каалепа с легким сердцем, однако нужно признать, что особенных возможностей для блокирования кандидатуры Каалепа у нее не имелось. Однако если действующие порядки предоставляют легальные трибуны для трансляции античеловеческих идей, это означает, что такие порядки нужно срочно пересматривать, пишет журналист Павел Соболев.
По действующим правилам, представленные в Рийгикогу партии направляют своих представителей в советы действующих при министерствах организаций. Министрам остается лишь подписать приказ о назначении в совет отобранных партиями кандидатов. Партия EKRE, вероятно, находит особое удовольствие в том, чтобы пропихивать в совет Фонда интеграции Руубена Каалепа, чьи взгляды вызывающе противоположны тем ценностям, которые Фонд интеграции призван защищать. Выбор Каалепа на такую роль очень красноречиво говорит о ценностях самой партии EKRE и ее желании провоцировать в эстонском обществе все новые и новые скандалы.
В понедельник стало известно, что скандальный политик из партии EKRE Руубен Каалеп вернулся в состав совета Фонда интеграции. Соответствующий приказ был подписан министром культуры, реформисткой Хейди Пурга. Спустя два дня, в среду, Еврейская община Эстонии объявила, что решила приостановить свое членство в действующем именно при Министерстве культуры Совете по культуре нацменьшинств.
Такое решение Еврейской общины трудно назвать неожиданным, поскольку Каалеп неоднократно обращал на себя внимание очень резкими антисемитскими заявлениями. Правда, его вывод из состава совета Фонда интеграции в январе этого года формально не увязывался с подобными его высказываниями; бюрократическим обоснованием для его исключения из состава совета послужила невозможность для депутата Рийгикогу входить в советы подведомственных министерствам организаций. После мартовских выборов Каалепа в парламенте нового созыва уже не оказалось, поэтому юридических препятствий для его присутствия в совете не осталось, и министр культуры при утверждении нового состава совета вернула Каалепу его полномочия.
В январе голос Еврейской общины Эстонии был услышан
Выражение протеста против этого решения со стороны Еврейской общины Эстонии легко прогнозировалось, поскольку январский отзыв Каалепа из совета Фонда интеграции, последовавший за январским же в него его назначением, произошел именно под давлением главы Еврейской общины Аллы Якобсон. В тот раз Каалепа назначила в совет тогдашний министр культуры от социал-демократов Пирет Хартман, и она же вскоре подписала решение о его исключении. Формально Хартман сослалась на принцип разделения властей, но этому предшествовало выражение Еврейской общиной глубокой обеспокоенности назначением в совет Фонда интеграции человека, открыто транслирующего антисемитские нарративы.
О соответствующих «заслугах» в подобной деятельности Каалепа очень много писалось в эстонской прессе. Еще будучи гимназистом, он вызвал скандал постановкой пьесы, ставящей под сомнение Холокост, позднее он был редактором эстонского раздела антисемитской онлайн-энциклопедии, а уже в бытность главой молодежной организации EKRE в 2014 году посетил британскую неонацистскую радиостанцию Renegade Broadcasting, где рассказывал свою версию истории Эстонии. В 2022 году Каалеп принял участие в конференции крайне праворадикального журнала American Resistance, организатор которой ранее был принудительно выслан из Евросоюза.
Еврейская община в январе 2023 года обратила внимание на большие заслуги Пирет Хартман в процессах интеграции в эстонском обществе и в защите прав национальных меньшинств, и задалась вопросом, каким образом министр с такими ценностями мог назначить в совет Фонда интеграции человека, целенаправленно работающего против интеграции и против различных меньшинств в Эстонии.
Еврейская община призвала тогда отреагировать на назначение Каллепа в совет Фонда интеграции и другие организации, объединяющие национальные меньшинства Эстонии, подчеркнув, что антисемит и праворадикал в совете Фонда интеграции определенно является красной чертой. Хартман, правда, отрицала, что прямой причиной отзыва Каалепа из совета Фонда интеграции было заявление Якобсон, и объяснила партии EKRE невозможность присутствия Каалепа в совете именно его депутатским мандатом.
EKRE по-прежнему любит устраивать скандалы
Некоторым аналитикам в Эстонии показалось, что взгляды Руубена Каалепа в какой-то момент стали выглядеть слишком токсичными для самой EKRE, поскольку имени этого политика в списках кандидатов от партии на мартовских выборах 2023 года не оказалось. Тем не менее, подписанный новым министром приказ о назначении Каалепа в совет Фонда интеграции красноречиво показывает, что партия EKRE отнюдь не утратила вкуса к напоминаниям о себе по скандальным и провокационным поводам, поскольку было слишком уж очевидно, что незамеченным возвращение Каалепа не останется.
В этот раз Еврейская община Эстонии не ограничилась выражением обеспокоенности, а прибегла к более решительному шагу, приостановив свое членство в Совете по культуре нацменьшинств, объяснив свое решение разочарованием тем, что протест, ранее выраженный советом Еврейской общины Эстонии в связи с публичными антисемитскими взглядами Руубена Каалепа, в итоге все-таки оказался оставлен Министерством культуры без внимания.
Действующий в Эстонии порядок дает парламентским партиям очень широкую свободу в вопросе о том, кого делегировать в советы действующих при министерствах учреждений. Слишком просто было бы объяснить проявленную новым министром толерантность к Каалепу тем, что министр-реформист, мол, менее принципиален, чем министр социал-демократ; в действительности у министра просто не имелось в распоряжении подходящих административных инструментов, которые могли бы «процедурно» заблокировать кандидатуру Каалепа.
Системные сбои нуждаются в устранении
Юридически все выглядит корректно, но результатом подписанного министром решения становится получение Рубеном Каалепом для трансляции своих идей дополнительной представительной площадки, при этом такая площадка, по сути, предоставляется эстонским государством, в юрисдикции - и отчасти даже от лица - которого Каалеп может теперь продолжать высказывать совершенно античеловеческие и антигуманные теории и мысли, следя лишь за тем, чтобы не вступить в совсем уж непоправимые противоречия с законом.
Иными словами, антисемитизм получает для себя в Эстонии довольно высокую трибуну, что дискриминирует не только Еврейскую общину Эстонии, но и всю ментально здоровую часть эстонского общества, и это не говоря уже о неизбежном ущербе для «внешней» репутации эстонского государства. Вероятно, все эти риски и побочные эффекты могут быть сейчас смягчены, если и другие организации, представленные в Совете по культуре нацменьшинств, последуют примеру Еврейской общины и совершат подобный демарш, а также если другие члены совета Фонда интеграции проявят по отношению к Каалепу максимально возможный бойкот.
Однако эти совершенно естественные модели поведения никак не отменят, что называется, «системной ошибки» в устройстве эстонского государственного аппарата, позволяющей крайним и популистским, но все-таки соблюдающим эстонское законодательство политическим партиям направлять на определенные очень заметные в публичном пространстве позиции своих самых «отмороженных» активистов, причем на позиции, с которых возможно практически безнаказанно проповедовать радикальные и античеловечные идеи уже в совершенно неразбавленном виде, представляя различные фобии и ненависть на уровне пароксизма.
Повторное назначение Руубена Каалепа в совет Фонда интеграции подчеркивает безрадостность сложившейся ситуации, но, с другой стороны, возможно, поощряет эстонскую политику к незамедлительному началу поиска решений, позволяющих такие системные ошибки исправить.