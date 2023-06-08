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Кристийна Алликсаар назначена канцлером Министерства культуры

rus.postimees.ee
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Кристийна Алликсаар.
Кристийна Алликсаар. Фото: Margus Ansu

На сегодняшнем заседании правительство по предложению министра культуры Хейди Пурга назначило Кристийну Алликсаар канцлером Министерства культуры.

«Сфера культуры, спорта и интеграции разнообразна, в них много трудностей, но, безусловно, еще больше радостей. Для меня большая честь и ответственность принять этот вызов и оказать необходимую и возможную поддержку в этой области - мой предыдущий опыт обеспечивает прочную основу для этого», - сказала Алликсаар.

Кристийна Алликсаар руководила театром «Ванемуйне» с 2019 года и театром «Угала» с 2014 по 2019 год. Кроме того, она имеет многолетний опыт работы в музыкальной сфере, а также опыт управления культурой на уровне местного самоуправления в качестве советника по культуре Союза самоуправлений Вильяндимаа.

Она получила степень магистра в области управления изменениями в Тартуском университете и в области управления культурой в Эстонской академии музыки и театра.

Алликсаар приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа. Срок полномочий нынешнего канцлера Тарви Ситса истекает 10 июня. После этого и до 1 августа обязанности канцлера будет исполнять вице-канцлер учреждения по вопросам спорта Тарви Пюрн.

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