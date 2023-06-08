Кристийна Алликсаар назначена канцлером Министерства культуры

«Сфера культуры, спорта и интеграции разнообразна, в них много трудностей, но, безусловно, еще больше радостей. Для меня большая честь и ответственность принять этот вызов и оказать необходимую и возможную поддержку в этой области - мой предыдущий опыт обеспечивает прочную основу для этого», - сказала Алликсаар.

Кристийна Алликсаар руководила театром «Ванемуйне» с 2019 года и театром «Угала» с 2014 по 2019 год. Кроме того, она имеет многолетний опыт работы в музыкальной сфере, а также опыт управления культурой на уровне местного самоуправления в качестве советника по культуре Союза самоуправлений Вильяндимаа.

Она получила степень магистра в области управления изменениями в Тартуском университете и в области управления культурой в Эстонской академии музыки и театра.