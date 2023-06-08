Меланома убила футболиста сборной Латвии. Ему было всего 38 лет

Федерация выражает глубочайшие соболезнования семье, родственникам, друзьям, коллегам и всему латвийскому футбольному сообществу в этот печальный момент.

«Гинтс Фрейманис навсегда останется в памяти болельщиков как настоящий боец ​​на поле, который не уступил ни одному сопернику. Он был готов на все ради своей команды. Настоящий спортсмен с высокими жизненными принципами и неизмеримой добротой», - опубликовано на сайте федерации.

В 2021 году защитнику диагностировали рак кожи (меланому) четвертой стадии, он перенес операцию. В феврале этого года Фрейманис сообщил, что после очередных анализов у него были обнаружены метастазы в головном мозге.

Свой первый матч за сборную Латвии Гинтс сыграл в мае 2014 года в Кубке Балтии против Литвы, когда ему было 29 лет. Всего до лета 2018 года в футболке национальной сборной он сыграл в 13 матчах, забив свой единственный гол в августе 2017 года в ворота Венгрии. Вместе со сборной он трижды выигрывал Кубок Балтики, а также был награжден капитанской повязкой.