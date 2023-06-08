Чтобы обуздать рост цен, в Латвии предлагают закрывать по воскресеньям магазины

По мнению чиновников министерства, подобная мера будет стимулировать конкуренцию в сфере розничной торговли продуктами питания в рабочие дни.

Кроме того, это даст возможность зарабатывать по воскресеньям фермерским хозяйствам и небольшим продовольственным магазинам.

В последние месяцы цены на продовольствие в стране продолжали идти вверх, несмотря на то, что аналитики предсказывали их падение.