Чтобы обуздать рост цен, в Латвии предлагают закрывать по воскресеньям магазины

Чтобы обуздать рост цен на продукты питания, министерство земледелия Латвии предлагает закрывать все крупные продовольственные магазины по воскресеньям, пишут «Деловые ведомости» со ссылкой на lsm.lv.
По мнению чиновников министерства, подобная мера будет стимулировать конкуренцию в сфере розничной торговли продуктами питания в рабочие дни.
Кроме того, это даст возможность зарабатывать по воскресеньям фермерским хозяйствам и небольшим продовольственным магазинам.
В последние месяцы цены на продовольствие в стране продолжали идти вверх, несмотря на то, что аналитики предсказывали их падение.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уже высказал свое скептическое отношение к идее закрывать в стране все супермаркеты по воскресеньям, однако, как предполагает министр земледелия Дидзис Шмитс, предложение его ведомства может поддержать и министерство финансов Латвии, что уже несколько более весомо.