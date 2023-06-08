Правительство одобрило законопроект об уголовной ответственности за разжигание ненависти

В четверг правительство одобрило законопроект, предусматривающий наказание за самые серьезные формы разжигания розни и преступлений на почве ненависти. Согласно сообщению правительства, изменение учитывает защиту свободы слова и всех других основных прав.
Согласно проекту, в будущем наиболее тяжкие дела будут наказываться как преступление, если кто-либо публично разжигает ненависть, призывает к насилию или дискриминации в отношении группы людей или члена группы по признаку национальности, расы, цвета кожи, пола, инвалидности, языка, происхождения, религиозной принадлежности, сексуальной ориентации, политических убеждений, имущественного или социального статуса.
Наказуемой будет только такая деятельность, которая дает основания опасаться, что за призывом последует насилие или что он будет существенно угрожать безопасности общества. В отношении других преступлений отягчающим наказание обстоятельством будет то, если мотивом деяния была ненависть.
Министр юстиции Калле Лаанет подтверждает, что цель законопроекта – регулировать только самое необходимое, защищая при этом свободу слова. «Каждый должен быть защищен от риторики ненависти. Также и критики этого законопроекта. Уголовно-правовой рычаг должен быть создан лишь в качестве крайней меры для ситуаций, когда риторика ненависти выходит за рамки выражения мнения, охраняемого свободой слова, и может привести к реальной угрозе безопасности общества. Образно говоря, право одного человека махать кулаками должно заканчиваться там, где начинается лицо другого человека», – сказал он.
Это изменение необходимо, потому что риторика ненависти в настоящее время не регулируется в достаточной степени. «Риторика ненависти также может перерасти в беспорядки или привести к преступлениям на почве ненависти, таким как нападения на людей и их имущество просто потому, что они, например, другого пола, национальности, говорят на другом языке или имеют другое мировоззрение. Поэтому это предусмотрительное изменение важно для защиты всех членов общества», – сказал Лаанет.
Законопроект не предусматривает сделать наказуемой публикацию критических или даже шокирующих взглядов. Изменение также не запрещает выражать свое мнение, даже если это может оскорбить какую-либо социальную группу. «На непристойность и в дальнейшем можно будет отреагировать общественным осуждением или, при необходимости, обращением в суд в гражданском порядке, как это работает и сейчас», – подчеркнул министр юстиции.
Согласно действующему законодательству, публичное разжигание ненависти, призывы к насилию или дискриминации наказуемы как проступок только в том случае, если это сопряжено с угрозой жизни, здоровью или имуществу человека. По словам министра юстиции, этот критерий не сработал, и в результате чего состав преступления разжигания ненависти стал очевидным.
«Преступление разжигания ненависти как раз заключается в создании абстрактной угрозы и фона вражды, а не конкретной ситуации. Таким образом, действующий в настоящее время закон необоснованно сужает состав преступления разжигания ненависти и не позволяет достаточно жестко реагировать в ситуациях, когда публичные призывы потенциально могут создать существенную угрозу общественному порядку», – сказал Лаанет.
Одним из примеров разжигания межнациональной ненависти и насилия является публичная пропаганда Российской Федерации против украинцев, которая привела к преступлениям против человечности. Подобных примеров немало известно со времен Второй мировой войны, а также в подстрекательствах советских оккупационных властей. Такие примеры послужили ориентиром при составлении проекта.
Министерство юстиции учло в проекте часть содержательных отзывов, полученных в ходе согласования. На следующем этапе законопроект поступит в производство в Рийгикогу.