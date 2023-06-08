Известный на всю Эстонию мясокомбинат сокращает половину сотрудников

Из нынешних 137 работников Saaremaa Lihatööstus в июле и августе планируется сократить половину, то есть 69 человек. Владелец предприятия Вячеслав Леэдо сказал радио Kadi, что этот шаг исходит из программы санации и его цель – свести к минимуму расходы предприятия, чтобы потом вновь начать работу.