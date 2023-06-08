Чт, 8.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Видео ⟩ Россияне продемонстрировали уничтожение танков Leopard, но это могла быть сельхозтехника

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
На фотографии изображены украинские военнослужащие, отрабатывающие маневры на танке Leopard в Испании.
На фотографии изображены украинские военнослужащие, отрабатывающие маневры на танке Leopard в Испании. Фото: OSCAR DEL POZO

Министерство обороны России показало якобы подбитые в полевых условиях немецкие танки Leopard 2A4 в Украине, чтобы поднять боевой дух и продемонстрировать победоносную войну, но в соцсетях начали сомневаться в этом. Силуэты, которые уничтожают противотанковым оружием, имеют подозрительное сходство не с западными боевыми машинами, а с сельхозтехникой.

На видео цели выделяются с помощью прицела боевого вертолета КА-52 и обстреливаются противотанковой ракетой, причем все они поражаются прямым попаданием.

РИА Новости опубликовало в Twitter видео Министерства обороны, на котором видно несколько уничтоженных машин:

Это же сообщение подкрепляется ликующим настроением российского посольства в США, которое опубликовало фотографию танка Leopard с подписью: «Восемь уничтожено» и вопросом, какая военная техника будет уничтожена следующей.

Техника на поле действительно выглядит так, будто у нее есть «дуло» и большие колеса, однако машины стоят на месте и не двигаются. Вокруг техники не видно людей.

Пользователь Twitter Ukraine Weapons Tracker, который публикует обзоры и новости о боевой технике, используемой в Украине, внимательно изучил опубликованные кадры и выяснил, какие силуэты на самом деле видны в некачественном ролике боевого вертолета. Там действительно видны какие-то дула. Однако, по его оценкам, это сельхозтехника от John Deere.

Та, что слева, напоминает зерноуборочный комбайн с трубой для транспортировки зерна, а та, что справа, - опрыскиватель для защиты растений John Deere 4830, большие колеса которого видны на фотографии.

Помимо восьми танков Leopard 2, по данным российских СМИ, уже уничтожены три французских танка AMX-10RC.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх