Видео ⟩ Россияне продемонстрировали уничтожение танков Leopard, но это могла быть сельхозтехника

Министерство обороны России показало якобы подбитые в полевых условиях немецкие танки Leopard 2A4 в Украине, чтобы поднять боевой дух и продемонстрировать победоносную войну, но в соцсетях начали сомневаться в этом. Силуэты, которые уничтожают противотанковым оружием, имеют подозрительное сходство не с западными боевыми машинами, а с сельхозтехникой.
На видео цели выделяются с помощью прицела боевого вертолета КА-52 и обстреливаются противотанковой ракетой, причем все они поражаются прямым попаданием.
РИА Новости опубликовало в Twitter видео Министерства обороны, на котором видно несколько уничтоженных машин:
The Russian Ministry of Defense has released a video showcasing the destruction of foreign armored vehicles, with Russian media asserting that Leopard 2A4 tanks are among them.— 301 Military (@301military) June 6, 2023
However, verifying the accuracy of this information proves challenging.
pic.twitter.com/AZLESDQOhj
Это же сообщение подкрепляется ликующим настроением российского посольства в США, которое опубликовало фотографию танка Leopard с подписью: «Восемь уничтожено» и вопросом, какая военная техника будет уничтожена следующей.
⚡️@mod_russia: On June 5, AFU lost in South Donetsk direction 28 tanks, including 8⃣ Germany-manufactured Leopard tanks, 3⃣ French-manufactured AMX-10 wheeled tanks and 109 armoured fighting vehicles.— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 5, 2023
🔗https://t.co/SvnVEwhrH3 pic.twitter.com/jzaG6wfDOc
Техника на поле действительно выглядит так, будто у нее есть «дуло» и большие колеса, однако машины стоят на месте и не двигаются. Вокруг техники не видно людей.
Пользователь Twitter Ukraine Weapons Tracker, который публикует обзоры и новости о боевой технике, используемой в Украине, внимательно изучил опубликованные кадры и выяснил, какие силуэты на самом деле видны в некачественном ролике боевого вертолета. Там действительно видны какие-то дула. Однако, по его оценкам, это сельхозтехника от John Deere.
#Ukraine:The 🇷🇺MoD claimed the destruction of Ukrainian Leopard 2 tanks during the recent counter-offensive- hitting a new level of cope.— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 6, 2023
The vehicles targeted by ATGM from Ka-52 not only don't resemble tanks but are in fact innocent agricultural equipment- a sprayer & combines. pic.twitter.com/a33ZJJcZgt
Та, что слева, напоминает зерноуборочный комбайн с трубой для транспортировки зерна, а та, что справа, - опрыскиватель для защиты растений John Deere 4830, большие колеса которого видны на фотографии.
As people already mentioned it appears to be a John Deere 4830 sprayer or something similar. pic.twitter.com/9niYL6JPiJ— Status-6 (@Archer83Able) June 6, 2023
Помимо восьми танков Leopard 2, по данным российских СМИ, уже уничтожены три французских танка AMX-10RC.