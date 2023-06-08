Видео ⟩ Россияне продемонстрировали уничтожение танков Leopard, но это могла быть сельхозтехника

На видео цели выделяются с помощью прицела боевого вертолета КА-52 и обстреливаются противотанковой ракетой, причем все они поражаются прямым попаданием.

РИА Новости опубликовало в Twitter видео Министерства обороны, на котором видно несколько уничтоженных машин:

The Russian Ministry of Defense has released a video showcasing the destruction of foreign armored vehicles, with Russian media asserting that Leopard 2A4 tanks are among them.



However, verifying the accuracy of this information proves challenging.



pic.twitter.com/AZLESDQOhj — 301 Military (@301military) June 6, 2023

Это же сообщение подкрепляется ликующим настроением российского посольства в США, которое опубликовало фотографию танка Leopard с подписью: «Восемь уничтожено» и вопросом, какая военная техника будет уничтожена следующей.

⚡️@mod_russia: On June 5, AFU lost in South Donetsk direction 28 tanks, including 8⃣ Germany-manufactured Leopard tanks, 3⃣ French-manufactured AMX-10 wheeled tanks and 109 armoured fighting vehicles.



🔗https://t.co/SvnVEwhrH3 pic.twitter.com/jzaG6wfDOc — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 5, 2023

Техника на поле действительно выглядит так, будто у нее есть «дуло» и большие колеса, однако машины стоят на месте и не двигаются. Вокруг техники не видно людей.