В Нымме начинается серия летних лесных походов

По словам Ныммеского старейшины Кармо Кури, у жителей Нымме есть бесценная возможность проводить свое свободное время на природе - в Харкуском лесу, на болоте Пяэскюла, на ныммеских холмах и во многих других местах. «Организованные Ныммеским центром досуга лесные походы запланированы для всех тех, кто в одиночку не чувствует себя в лесу уверенно, или же просто нуждается в поддержке со стороны компании. Руководитель походов Аало Кукк подтверждает, что каждый поход будет уникален, причем во многом за счет того, что сами участники увидят и переживут на своем пути», - говорит старейшина Ныммеской части Таллинна.

«Такой поход в лес - это не спортивное мероприятие и не урок ботаники. Идея таких лесных погружений пришла из Японии, но к настоящему времени она широко распространилась повсюду. Суть в том, что люди на пару часов отправляются в лес гулять, слушать и смотреть», - говорит руководитель походов Аало Кукк. «Проведенные японцами исследования подтверждают, что лес позитивно влияет на психическое здоровье человека, а также помогает избавиться и от многих других проблем со здоровьем», - добавляет он.

13 июня состоится лесной поход в Харкуском лесу. Начало - в 9.30 на перекрестке улиц Сувила и Калда. 11 июля состоится поход по Пяэскюласкому болоту, начало - тоже в 9.30, на перекрестке улицы Сыбра и бульвара Ряннаку. Наконец, 8 августа пройдет еще один поход в Харкуском лесу. Начало в 9.30, старт будет на северо-восточной парковке Харкуской тропы здоровья.