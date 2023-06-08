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Футболист сборной Эстонии Никита Баранов покинул армянский «Пюник»

rus.postimees.ee
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Никита Баранов.
Никита Баранов. Фото: Sander Ilvest

Центральный защитник сборной Эстонии по футболу Никита Баранов (30) покинул армянский «Пюник», за который выступал последние два сезона, сообщает Rus.ERR

В прошлом году ереванский «Пюник» стал чемпионом Армении, но в этом сезоне не сумел защитить титул, заняв второе место с отставанием в три очка от выигравшего лигу «Урарту».

Если в чемпионском сезоне Никита Баранов был футболистом стартового состава, то в сезоне 2022/2023 его игровое время сократилось почти в два раза. С 16 марта он на поле не появлялся.

Сейчас защитник находится в Эстонии и индивидуально готовится к ближайшим матчам национальной сборной против Азербайджана и Бельгии.

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