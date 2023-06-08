Футболист сборной Эстонии Никита Баранов покинул армянский «Пюник»

В прошлом году ереванский «Пюник» стал чемпионом Армении, но в этом сезоне не сумел защитить титул, заняв второе место с отставанием в три очка от выигравшего лигу «Урарту».

Если в чемпионском сезоне Никита Баранов был футболистом стартового состава, то в сезоне 2022/2023 его игровое время сократилось почти в два раза. С 16 марта он на поле не появлялся.