Шансов попасть на Олимпиаду 2024 мало: МОК отказался идти навстречу странам-агрессорам

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался проводить дополнительные турниры для того, чтобы спортсмены из России и Беларуси могли попасть на Олимпиаду-2024 в Париже, сообщает Telegraf.com.
В некоторых видах спорта квалификация на Игры уже стартовала, из-за чего россияне и белорусы пропустили возможность попасть в Париж.
В ответе на запрос к МОК, может ли тот организовать для россиян и белорусов отдельные турниры, которые будут служить отборочными к Олимпиаде‑2024, организация констатировала, что некоторые квалификационные соревнования по ряду видов спорта уже состоялись.
«МОК не будет просить международные федерации задним числом адаптировать свои квалификационные системы для выделения дополнительных квот спортсменам с российским или белорусским паспортом, которые упустили возможность квалифицироваться. Нам нечего добавить к данному заявлению», — говорится в ответе комитета.