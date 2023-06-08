Шансов попасть на Олимпиаду 2024 мало: МОК отказался идти навстречу странам-агрессорам

В некоторых видах спорта квалификация на Игры уже стартовала, из-за чего россияне и белорусы пропустили возможность попасть в Париж.

В ответе на запрос к МОК, может ли тот организовать для россиян и белорусов отдельные турниры, которые будут служить отборочными к Олимпиаде‑2024, организация констатировала, что некоторые квалификационные соревнования по ряду видов спорта уже состоялись.