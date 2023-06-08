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Шансов попасть на Олимпиаду 2024 мало: МОК отказался идти навстречу странам-агрессорам

rus.postimees.ee
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Лого Олимпиады в Париже 2024.
Лого Олимпиады в Париже 2024. Фото: Nicolsa Garriga

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался проводить дополнительные турниры для того, чтобы спортсмены из России и Беларуси могли попасть на Олимпиаду-2024 в Париже, сообщает Telegraf.com

В некоторых видах спорта квалификация на Игры уже стартовала, из-за чего россияне и белорусы пропустили возможность попасть в Париж.

В ответе на запрос к МОК, может ли тот организовать для россиян и белорусов отдельные турниры, которые будут служить отборочными к Олимпиаде‑2024, организация констатировала, что некоторые квалификационные соревнования по ряду видов спорта уже состоялись.

«МОК не будет просить международные федерации задним числом адаптировать свои квалификационные системы для выделения дополнительных квот спортсменам с российским или белорусским паспортом, которые упустили возможность квалифицироваться. Нам нечего добавить к данному заявлению», — говорится в ответе комитета.

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