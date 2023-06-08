Миллионная сделка ⟩ В Таллинне продана квартира по немыслимой цене

По словам старшего консультанта Uus Maa Анники Леэт, которая проводила сделку, речь идет о двухэтажном пентхаусе с уникальным видом на море и Старый город.

«Цены на самые дорогие квартиры практически не упали, потому что при покупке такой дорогой недвижимости приобретаются бесценные эмоции, и цена не имеет решающего значения, важна уникальность. Подобные сделки широко не распространены, но они все еще заключаются. Например, в начале года мы занимались продажей пентхауса в Кадриорге стоимостью более полутора миллионов», - прокомментировала Леэт.

Вид из квартиры на Старый город. Фото: Uus Maa

«В сегменте очень дорогих квартир явно наибольший интерес как к продаже, так и к аренде проявляют к квартирам так называемой «золотой мили» от квартала Ротерманна до Ноблесснера, на которые существенно не повлияло общее охлаждение рынка недвижимости», - добавила Леэт.