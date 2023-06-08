Совершавший сексуальные надругательства в доме престарелых отправится за решетку

Огласив решение, судья пояснил, что всего потерпевших по этому делу было пятеро. Хотя потерпевшие имели психические недостатки, их показания были правдоподобными. Все жертвы находились в зависимом от бывшего организатора досуга положении.

Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Мерике Лугна заявила, что человек имеет право свободно выбирать, вступать ли ему в половую связь, с кем, когда и каким образом. «Право на половое самоопределение является частью свободы личности. Следовательно, нарушение права на половое самоопределение является преступлением. Судом установлено, что на основании собранных в уголовном производстве доказательств можно подтвердить что обвиняемый неоднократно вел себя ненадлежащим образом и подвергал сексуальному насилию пять клиентов службы специального ухода, находящихся под его опекой», – сказала она.

«Цель уголовного процесса состоит в том, чтобы совершивший деяние получил эффективное наказание. Хотя упрощенное производство предусматривает смягчение наказания на треть, я считаю, что даже наказание, назначенное в упрощенном порядке, в данном случае является достаточным, чтобы обвиняемый понял, что его действия были неправильными и неприемлемыми для общества. Еще важнее наказания положить конец преступлениям и восстановить правовой мир, что поможет потерпевшему понять, что произошло, лучше справиться с последствиями деяния и примириться с несправедливостью, которая с ним произошла», – пояснил прокурор.