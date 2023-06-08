Совершавший сексуальные надругательства в доме престарелых отправится за решетку

В начале апреля в пайдеском доме правосудия Пярнуского уездного суда предстал бывший организатор досуга центра по уходу Коэру Раули Тальвисте, обвиняемый в сексуальных преступлениях, совершенных в отношении пожилых подопечных мужского пола.
Ляэнеская окружная прокуратура обвинила 60-летнего Тальвисте, работавшего в доме по уходу в Ярвамаа, в неоднократном неподобающем и сексуальном поведении по отношению к пятерым мужчинам, находившимися под его опекой в службе особого ухода.
Ранней весной стало известно, что прокуратура обвиняет Тальвисте в неоднократном совершении против воли потерпевших актов сексуального характера, воспользовавшись состоянием потерпевших, при котором они не смогли сопротивляться и понять, что произошло.
Известно, что Тальвисте совершал преступления сексуального характера в отношении пожилых подопечных в прачечной, а также в других помещениях.
Насколько известно Õhtuleht, он трогал и стимулировал интимные зоны пациентов и требовал орального секса. Один из мужчин, подвергшихся сексуальному насилию со стороны Талmвисте, был парализован.
О произошедшем стало известно, когда житель дома по уходу рассказал об этом своей сестре, и было начато расследование. Тальвисте был уволен в прошлом году 9 мая.
Судебное заседание было объявлено закрытым, во второй половине дня было принято решение и по этому делу.
Если дело изначально рассматривалось по статье об изнасиловании, то позже Тальвисте признали виновным в половом акте или ином действии сексуального характера с использованием влияния.
Тальвисте приговорили к трем годам лишения свободы. Поскольку дело рассматривалось в упрощенном порядке, ему сразу предстоит отбыть три месяца из двухлетнего срока, который он получил. Тальвисте был приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком.
Огласив решение, судья пояснил, что всего потерпевших по этому делу было пятеро. Хотя потерпевшие имели психические недостатки, их показания были правдоподобными. Все жертвы находились в зависимом от бывшего организатора досуга положении.
Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Мерике Лугна заявила, что человек имеет право свободно выбирать, вступать ли ему в половую связь, с кем, когда и каким образом. «Право на половое самоопределение является частью свободы личности. Следовательно, нарушение права на половое самоопределение является преступлением. Судом установлено, что на основании собранных в уголовном производстве доказательств можно подтвердить что обвиняемый неоднократно вел себя ненадлежащим образом и подвергал сексуальному насилию пять клиентов службы специального ухода, находящихся под его опекой», – сказала она.
«Цель уголовного процесса состоит в том, чтобы совершивший деяние получил эффективное наказание. Хотя упрощенное производство предусматривает смягчение наказания на треть, я считаю, что даже наказание, назначенное в упрощенном порядке, в данном случае является достаточным, чтобы обвиняемый понял, что его действия были неправильными и неприемлемыми для общества. Еще важнее наказания положить конец преступлениям и восстановить правовой мир, что поможет потерпевшему понять, что произошло, лучше справиться с последствиями деяния и примириться с несправедливостью, которая с ним произошла», – пояснил прокурор.
История получила окончательное решение
Мерике Лугна пояснила, что Раули Тальвисте обжаловал решение окружного суда. «Во второй половине мая окружной суд принял решение об отклонении жалобы защитника подсудимого на решение Пярнуского уездного суда, – сообщила она. – Это постановление можно было обжаловать в Таллиннском окружном суде в течение 15 дней, но этого не было сделано. Таким образом, сегодня вступило в силу обвинительное решение уездного суда».