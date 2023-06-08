Скандал ⟩ Центральная криминальная полиция ведет расследование в отношении компании Olerex

«У нас имеются основания полагать, что компания Olerex желала показать, что благодаря прибывшему в предпоследний день года топливу она выполнила требование, касающееся биотоплива. Однако на основании собранных доказательств возникло подозрение, что были представлены ложные данные относительно выполнения требования. Если подозрение окажется верным, то мы имеем дело с преступлением. Поскольку предприятие неоднократно получало предупреждения, то компания Olerex была осведомлена о том, что в случае невыполнения требования ее может ожидать штраф в размере до 10 миллионов евро. Целью представления ложных данных могло быть желание избежать возможного штрафа, однако это предположение мы проверим в ходе производства по уголовному делу», – сказал Раудсепп.

«Возможные преступления в сфере окружающей среды заслуживают самого серьезного внимания, поскольку они нарушают наше общее достояние – благоприятную жизненную среду. По этой причине каждое подобное подозрение необходимо тщательно проверить», – сказал генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра. – Целью требования, касающегося биотоплива, является не больше и не меньше как смягчение последствий изменения климата. Именно крупные предприятия, зарабатывающие от продажи ископаемого топлива, имеют перед обществом обязанность вносить свой вклад в использование более экологичных решений. Игнорирование этой обязанности влечет за собой в будущем ухудшение качества жизни всех нас, и является несправедливым как по отношению к конкурентам, потребителям, так и ко всему обществу в целом», – подчеркнул Вакра.

Руководитель бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции Лехо Лаур пояснил, что для полиции важно обеспечение честной экономической среды и равных условий для всех участников рынка. «Если возникает предположение, что кто-то нечестным путем получил преимущество по сравнению с конкурентами, то наша обязанность проверять подобные подозрения. От конкурентных преимуществ, достигнутых нечестными приемами, проигрывают непосредственно другие участники рынка, однако в конечном результате, их последствия затрагивают также и потребителей, когда по причине недобросовестных приемов честные торговые предприятия вынуждены покинуть рынок. В данном случае, поскольку требование относительно биотоплива установлено Европейским союзом, подобное нарушение может повлечь за собой также и санкции, а связанные с ними затраты затронули бы, в конце концов, всех налогоплательщиков», – добавил Лаур.