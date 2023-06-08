Кылварт: государство практически ничего не сделало для плавного перехода на эстонский язык обучения

По словам Кылварта, в 2024 году Эстония снова начнет перевод дошкольного образования, а также первых и четвертых классов без подготовки необходимой базы. «Только в Таллинне не хватает около 700 воспитателей детских садов, соответствующих уровню владения эстонским языком С1. Необходимо 144 воспитателя начальных и четвертых классов того же уровня, а в 2025 году – уже 290 учителей. Несмотря на то, что Министерство образования и науки и город организуют курсы повышения квалификации и языковые курсы для учителей, физически невозможно резко увеличить количество учителей в течение нескольких лет, необходимо снизить нагрузку на учителей, улучшить условия их труда, но в настоящее время происходит все наоборот», – считает мэр.

По словам мэра Таллинна, потенциал языкового погружения, доказавший свою эффективность, используется не в полной мере, и теперь государство хочет отказаться от этой методики с 2027 года. «В то же время известно, что молодые люди из класса языкового погружения в 4,5 раза успешнее поступают в высшие учебные заведения, чем их сверстники. В аудите Госконтроля отмечается, что только пятая часть детей в русских школах приняла участие в эффективных методы изучения языка – комплексном изучение предмета и языка, включая раннее языковое погружение», – отметил он.