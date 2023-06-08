Кылварт: государство практически ничего не сделало для плавного перехода на эстонский язык обучения

Обучение эстонскому языку и преподавание на эстонском языке – как один из главных приоритетов государства – не было систематизировано и не нашло необходимых ресурсов, сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт, комментируя аудит Госконтроля, выявивший недочеты в преподавании эстонского языка в русских школах.
«Я согласен с результатами проверки Госконтроля, которые подтверждают, что нынешняя организация обучения эстонскому языку не обеспечила достаточных языковых навыков выпускникам русскоязычных школ», – сказал Кылварт посредством пресс-службы Центристской партии.
«Сегодня мы должны признать, что риски связаны не только с русскими школами, но и со всей школьной системой Эстонии. Обучение эстонскому языку в школах, как и в случае со взрослыми, происходило без единого руководства и не было систематизировано, опираясь в основном на финансирование Европейского союза. Нехватка учителей является всеобщей и экзистенциальной, и корни этой проблемы уходят в систему высшего образования. Заказ учителей, преподающих предметы на эстонском языке, был недостаточным. Нам также необходимы те, кто готовит учителей», – сказал Кылварт.
По словам Кылварта, государство практически ничего не сделало для плавного перехода к эстоноязычной школе таким образом, чтобы не пострадали качество образования, ученики и учителя.
«Эстоноязычные и русскоязычные школы конкурируют за одних и тех же учителей, и в переходный период проблема усугубится. Кроме того, семьи с русским языком как родным уже начинают еще интенсивнее отдавать своих детей в эстоноязычные школы. В соответствии с Законом о начальной и средней школе местное самоуправление должно предложить место в школе рядом с домом, а не на основании родного языка. В то же время обучение детей с другим родным языком требует особых методов и дополнительных ресурсов, которые школам пока не предоставлены», – сказал он.
По словам Кылварта, в 2024 году Эстония снова начнет перевод дошкольного образования, а также первых и четвертых классов без подготовки необходимой базы. «Только в Таллинне не хватает около 700 воспитателей детских садов, соответствующих уровню владения эстонским языком С1. Необходимо 144 воспитателя начальных и четвертых классов того же уровня, а в 2025 году – уже 290 учителей. Несмотря на то, что Министерство образования и науки и город организуют курсы повышения квалификации и языковые курсы для учителей, физически невозможно резко увеличить количество учителей в течение нескольких лет, необходимо снизить нагрузку на учителей, улучшить условия их труда, но в настоящее время происходит все наоборот», – считает мэр.
По словам мэра Таллинна, потенциал языкового погружения, доказавший свою эффективность, используется не в полной мере, и теперь государство хочет отказаться от этой методики с 2027 года. «В то же время известно, что молодые люди из класса языкового погружения в 4,5 раза успешнее поступают в высшие учебные заведения, чем их сверстники. В аудите Госконтроля отмечается, что только пятая часть детей в русских школах приняла участие в эффективных методы изучения языка – комплексном изучение предмета и языка, включая раннее языковое погружение», – отметил он.
«В аудите Госконтроля прямо говорится, что Министерство образования и науки должно более систематически, чем раньше, поддерживать самоуправления и школы, потому что решение проблем, связанных с переходом, нельзя оставлять в одиночку на усмотрение директоров школ и самоуправлений. Город Таллинн готов к содержательному сотрудничеству с министерством, чтобы минимизировать возможные негативные последствия перехода и обеспечить качество образования во всех школах», – сказал Кылварт.