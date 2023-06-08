«Антифашисты Прибалтики» обвиняются в подготовке преступлений против латвийского государства

Ранее VDD начала уголовное производство в связи с деятельностью телеграм-канала группировки, называющей себя «Антифашисты Прибалтики». Первоначально производство касалось подозрений в содействии иностранному государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики.

Вчера была утяжелена квалификация обвинения, так как следствие выяснило, что преступная деятельность осуществлялась в рамках специально созданной для этой цели преступной организации, о чем сообщает Латвийское телерадиовещание (LSM).

Согласно собранной VDD информации, эту организацию создали в ноябре 2022 года по меньшей мере пять граждан Латвии, которые договорились между собой о достижении целей, среди которых есть и совершение очень серьезных преступлений против латвийского государства.

По данным VDD, группировка публиковала в своем телеграм-канале информацию о латвийских чиновниках и других публичных деятелях, чья деятельность направлена против интересов России. Например, публиковались данные о месте жительства чиновников и членах их семей. «Антифашисты» утверждают, что эта информация предназначена для передачи российским спецслужбам.

Инфоканалы группировки также регулярно восхваляют агрессию России против Украины.

В рамках уголовного производства статус подозреваемых присвоен трем лицам. VDD предупреждает, что участие в деятельности преступной организации влечет за собой уголовную ответственность.