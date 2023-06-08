Материнская компания эстонского производителя ремней безопасности сокращает 1000 человек

Autoliv, производитель оборудования для обеспечения безопасности автомобилей, объявил о масштабных сокращениях. Сокращения затронут все заводы предприятия – всего работу потеряет 1000 человек.

В концерн Autoliv также входит Norma AS, эстонский производитель ремней безопасности с почти тысячей сотрудников.

Пресс-секретарь Autoliv Габриэлла Экелунд прокомментировала Äripäev, что еще слишком рано говорить о влиянии на эстонскую Norma, поскольку пока неизвестно, какие рабочие места исчезнут и где.