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Материнская компания эстонского производителя ремней безопасности сокращает 1000 человек

rus.postimees.ee
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Завод Norma AS.
Завод Norma AS. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Фирма Autoliv Inc., материнская компания эстонского производителя ремней безопасности AS Norma, объявила о планах масштабных сокращений, пишут «Деловые ведомости».

Autoliv, производитель оборудования для обеспечения безопасности автомобилей, объявил о масштабных сокращениях. Сокращения затронут все заводы предприятия – всего работу потеряет 1000 человек.

В концерн Autoliv также входит Norma AS, эстонский производитель ремней безопасности с почти тысячей сотрудников.

Пресс-секретарь Autoliv Габриэлла Экелунд прокомментировала Äripäev, что еще слишком рано говорить о влиянии на эстонскую Norma, поскольку пока неизвестно, какие рабочие места исчезнут и где.

Читайте подробнее на dv.ee.

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