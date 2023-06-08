Ученые предупреждают: за десятилетие мир теплеет на рекордные 0,2 градуса

В период с 2013 по 2022 год антропогенное потепление росло беспрецедентными темпами - более чем на 0,2 градуса по Цельсию за десятилетие, отметили они в исследовании, предназначенном для политиков.

Среднегодовые выбросы при этом выросли до рекордно высокого уровня в 54 миллиарда тонн СО2 или эквивалентного количества других газов, то есть до 1700 тонн в секунду.