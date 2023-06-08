Правительство на сегодняшнем заседании одобрило решение увязать законопроект о семейных пособиях и изменения Законов о подоходном налоге, налоге с оборота, акцизах и налоге на азартные игры перед вторым чтением в Рийгикогу с вопросом доверия правительству, и внесет в парламент предложение обсудить законопроекты на заседаниях Рийгикогу 12 и 14 июня.
«Не оставалось ничего другого»: правительство увязало внесение изменений в налоговую политику с вопросом доверия
«На прошлой неделе я приложила усилия к тому, чтобы положить конец обструкции. Мы провели основательный анализ предложений о поправках, и я провела переговоры с оппозицией, чтобы восстановить нормальную работу государства. К сожалению, эти встречи не дали результата, поскольку у оппозиции не было никакого стремления к компромиссу. Поэтому правительству не осталось ничего другого, как увязать пять законопроектов с вопросом доверия», - сказала премьер-министр Кая Каллас.
Оппозиция сделала более тысячи предложений о поправках к налоговым законопроектам, что позволяет затянуть обсуждение законопроектов в парламенте и блокировать обычную работу Рийгикогу.
Помимо закона о семейных пособиях и законопроекта о поправках к закону о семейных пособиях, закону о семье и закону о трудовом договоре (17 SE) правительство увязало с вопросом доверия проект о поправках к закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и проект о поправках к закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и другим законам (145 SE), законопроект о поправках в закону о налоге на азартные игры (146 SE), законопроект о поправках к закону о подоходном налоге (147 SE) и законопроект о поправках к законам о подоходном налоге и службе в Силах обороны (148 SE).
Правительство также попросило спикера Рийгикогу запланировать включение законопроекта 17 SE в повестку дня заседания Рийгикогу 12 июня 2023 года, а законопроектов 145 SE, 146 SE, 147 SE и 148 SE в повестку дня заседания 14 июня.
Если правительство увязывает инициированный им законопроект с вопросом доверия до второго чтения в парламенте, то тем самым оно перенимает работу ведущей законопроект комиссии, и спикер Рийгикогу передает правительству все представленные предложения о поправках. Затем правительство должно составить новый текст законопроекта, список предложений о поправках и пояснительную записку. Одновременно с этим правительство определяет время, когда Рийгикогу должно будет рассмотреть законопроект, увязанный с вопросом доверия.
При обсуждении законопроекта с докладом выступает представитель правительства, которому каждый член Рийгикогу имеет право задать два вопроса. После этого начинаются прения, в ходе которых свое мнение могут выразить все члены Рийгикогу, а также представители комиссий и фракций. Предложения о поправках на голосование не выносятся. После завершения прений законопроект выносится на финальное голосование. Если Рийгикогу не примет законопроект, связанный с вопросом доверия правительству, спикер Рийгикогу должен немедленно уведомить об этом президента, после чего правительство уходит в отставку.