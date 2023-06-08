«Не оставалось ничего другого»: правительство увязало внесение изменений в налоговую политику с вопросом доверия

«На прошлой неделе я приложила усилия к тому, чтобы положить конец обструкции. Мы провели основательный анализ предложений о поправках, и я провела переговоры с оппозицией, чтобы восстановить нормальную работу государства. К сожалению, эти встречи не дали результата, поскольку у оппозиции не было никакого стремления к компромиссу. Поэтому правительству не осталось ничего другого, как увязать пять законопроектов с вопросом доверия», - сказала премьер-министр Кая Каллас.

Оппозиция сделала более тысячи предложений о поправках к налоговым законопроектам, что позволяет затянуть обсуждение законопроектов в парламенте и блокировать обычную работу Рийгикогу.

Помимо закона о семейных пособиях и законопроекта о поправках к закону о семейных пособиях, закону о семье и закону о трудовом договоре (17 SE) правительство увязало с вопросом доверия проект о поправках к закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и проект о поправках к закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и другим законам (145 SE), законопроект о поправках в закону о налоге на азартные игры (146 SE), законопроект о поправках к закону о подоходном налоге (147 SE) и законопроект о поправках к законам о подоходном налоге и службе в Силах обороны (148 SE).