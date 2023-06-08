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Миколог: будут ли в этом году грибы, спрашивайте у синоптиков

rus.tvnet.lv/LETA
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Грибы
Грибы Фото: Olita Balule

В этом году на урожай грибов, возможно, неблагоприятно повлияет засуха, заявила агентству LETA миколог Латвийского национального музея природы Инита Даниеле, передает RUS.TVNET.

В шутку она добавила, что о том, будут ли в этом году грибы, нужно спрашивать у метеорологов, а не у микологов. Чтобы росли грибы, необходима влага и тепло, однако сейчас нет ни того, ни другого, так как по ночам по-прежнему местами сохраняется низкая температура воздуха.

По словам миколога, в конце прошлой недели она была в довольно влажном лесу в округе Далбе, однако не нашла ни одного гриба ни в лесу, ни по краям канав.

Сейчас и до Лиго растут серо-желтые трутовики. Их удавалось найти и осенью, когда в музее проходит выставка грибов. В соцсетях Даниеле заметила фотографии первых подберезовиков. То тут, то там в садах, которые хорошо поливают, были замечены первые шампиньоны.

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