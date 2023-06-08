Жуткое падение и чудесное спасение: жизнь еще одного финского гонщика едва не унесла корова

В свете недавнего инцидента Калле Рованперя с коровой финны вспомнили и ралли Корсика, которое проходило в 1997 году – тогда на трассу также неожиданно вышла корова и едва не стала причиной гибели финского экипажа в лице четырехкратного чемпиона мира Томми Мякинена и его штурмана Сеппо Харьянна.
Iltalehti вспоминает, что Мякинен как раз только разогнался за рулем своего Mitsubishi, как вдруг на его маршруте появилась корова.
«Это был самый быстрый спецучасток на всей трассе, — позже рассказал Мякинен изданию. – Там был быстрый поворот направо с небольшой холм. Но вдруг из-за куста появилась корова. Мы с ней столкнулись, после чего машина врезалась в скалу, а потом уже упала с 10-метрового обрыва и застряла между двумя камнями».
Поскольку Мякинен в момент столкновения ехал на шестой передаче, а скорость составляла примерно 150 км/ч, его Mitsubishi в результате аварии был полностью уничтожен.
При этом финская команда каким-то невероятным чудом отделалась лишь царапинами. К сожалению, корове так не повезло.