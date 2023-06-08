Фонд «Либеральный гражданин» обвиняют во влиянии на результаты выборов, в полицию подано заявление о преступлении

«В полицию было подано заявление с просьбой проверить, не совершил ли фонд "Либеральный гражданин" нарушение избирательной свободы. Мы изучим информацию, изложенную в заявлении, и затем решим, есть ли основания для возбуждения уголовного дела», - сказал пресс-секретарь полиции Каарель Каллас.

«На мой собственный выбор на выборах 2023 года повлияли преступные манипуляции SALK. Поэтому меня можно считать жертвой этого преступления», - пояснил в заявлении человек, сообщивший о предполагаемом преступлении.

PPA не может раскрыть точное содержание заявления о преступлении, поэтому нет уверенности в том, что содержание заявления, находящегося в распоряжении Postimees, и заявления, отправленного в PPA, совпадают.

Заявитель просит начать производство по статье 162 Пенитенциарного кодека, то есть за нарушение свободы голоса, и привлечь экспертов, например, из Сил обороны и стартап-компаний.

Статья 162. Воспрепятствование свободному осуществлению избирательного права и права голосования Воспрепятствование свободному осуществлению лицом своего права избирать или быть избранным либо участвовать в референдуме, сопряженное с применением насилия, обмана, угрозы или использованием служебной, материальной или иной зависимости от лица, совершающего виновное деяние. Наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года.

В заявлении о преступлении упоминается статья в газете Eesti Ekspress о влиянии и деятельности SALK перед выборами. По данным газеты, SALK использовал два высокотехнологичных метода - добычу данных и конструктивный обман как часть непрерывной психологической операции. «Ни один из этих высокотехнологичных видов деятельности не доступен обычному избирателю и не распознается», - сказано в сообщении.

«Мошенничество было совершено незаметным для общественности и неизвестным ей способом: в сотрудничестве с партиями, симпатизирующими SALK, из публичного обращения были удалены негативная информация и недружественные избирателю образы определенных политических партий, в то время как образы некоторых других партий не были удалены вовсе. В результате этой манипуляции публичное информационное пространство было искажено и деформировано, перестало быть сбалансированным и адекватным и показало избирателю манипулируемые SALK партии в гораздо лучшем свете», - говорится в сообщении.

В сообщении также указано, что агитация избирателей сама по себе разрешена, но SALK обвиняется в организованном сокрытии информации.